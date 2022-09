Do kwietnia tego roku duża część gazu płynęła do Polski z Rosji. W kwietniu jednak Gazprom całkowicie zakręcił kurek. Oficjalnym powodem miało być to, że Polska nie zgodziła się realizować płatności w rublach, co zarządził dekretem prezydent Władimir Putin.

Zaistniała sytuacja, tylko przyspieszyła decyzję o odcięciu się Polski od złóż gazu z Rosji.

- Kontrakt jamalski, na podstawie którego Gazprom dostarczał do Polski ok. 10 mld m sześc. gazu rocznie, miał wygasnąć z końcem tego roku. Polska wielokrotnie podkreślała, że nie zamierza przedłużać umowy z Rosjanami, nawet jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Odcięcie od dostaw ze Wschodu nastąpiło jednak szybciej – czytamy w Interii.

Polska wydaje się być całkiem dobrze przygotowana do funkcjonowania bez rosyjskiego gazu. Mamy bowiem kontrakty na dostawy z alternatywnych od rosyjskich źródeł.

Baltic Pipe. Gazociąg, który ma zapewnić niezależność i bezpieczeństwo energetyczne

Otwarty ostatnio gazociąg Baltic Pipe, którym gaz popłynie już 1 października, to efekt wieloletniej pracy

Baltic Pipe łączy norweskie złoża surowca z Polską i ma przepustowość 10 mld m sześc. rocznie. Jego uruchomienie w dużym stopniu ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a również w pierwotnych założeniach, miał zapewnić Polsce możliwość gazowego uniezależnienia się od Rosji.

– Przez 30 lat byłem zaangażowany w bitwę o uniezależnienie Polski od dostaw gazu z Rosji, od rosyjskiego szantażu. Ta inwestycja była trudna, trwało to prawie 7 lat – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM, były wiceminister gospodarki i były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski

Zdaniem Namirskiego dzięki nowemu gazociągowi uniezależnimy się od dostaw z Rosji.

– Baltic Pipe daje Polsce niezależność, suwerenność w zakresie decydowania o energii, a w szczególności – dostawach gazu. Tym gazociągiem możemy zastąpić wszystko, co do tej pory było sprowadzane z Rosji – mówił Naimski.

Świnoujście i Gdańsk. Którędy płynie gaz do Polski?

Jak informuje infor.pl drugim najpopularniejszym źródłem importu gazu ziemnego do Polski w 2021 r. z udziałem na poziomie 20% (3,9 mld m3) był LNG.

Import LNG jest przeprowadzany za pośrednictwem otwartego w 2016 roku gazoportu w Świnoujściu, którego obecna zdolność regazyfikacyjna wynosiła na początku 5 mld Nm3. Aktualnie trwa rozbudowa, a docelowo zdolność regazyfikacyjna ma być podniesiona do ok. 8 mld Nm3.

W najbliższych latach kolejna inwestycja ma powstać w Gdańsku - terminal pływający LNG. Według pierwotnych założeń, terminal miał być gotowy pod koniec 2027 roku, jednak ze względu na aktualną sytuację międzynarodową i energetyczną, budowa ma zostać przyspieszona o dwa lata.

- Moc regazyfikacyjna terminala FSRU może wynieść ok. 6,1 mld m sześc. rocznie. Zakładana jest możliwość jej zwiększenia, zależnie od rozwoju rynku i zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie – informuje Interia.

Gazociągi w Europie. Skąd jeszcze oprócz Baltic Pipe do Polski płynie gaz?

Polska ma dostęp do złóż gazu na kontynentalnym szelfie norweskim i kontrakt na niewielkie dostawy gazu z Danii. Poza tym Od maja tego roku ruszył komercyjny przesył gazu nowym gazociągiem łączącym Polskę z Litwą - GIPL.

- Pełną przepustowość GIPL osiągnie w październiku 2022 roku, wyniesie ona 2 mld m sześc. w kierunku Polski i 2,5 mld m sześc. rocznie w kierunku Litwy. Dzięki gazociągowi możliwe jest sprowadzanie surowca m.in. poprzez terminal w Kłajpedzie – czytamy.

Mamy też połączenia gazowe z Niemcami i Słowacją. Przy czym pod koniec sierpnia, zakończona została budowa nowego połączenia gazowego Polski i Słowacji. Planowany termin uruchomienia eksploatacji komercyjnej to październik 2022 r.

- Umożliwi on przesył gazu na poziomie 5,7 mld m sześc. rocznie w kierunku Polski i 4,7 mld m sześc. w kierunku Słowacji. Dzięki temu połączeniu Polska zyska dostęp do źródeł gazu w Europie Południowej, Afryce Północnej i na Kaukazie, z kolei Słowacja będzie miała możliwość zaopatrywania się w surowiec z Baltic Pipe i z terminali LNG w Świnoujściu i Kłajpedzie – czytamy w Interii.

Polska ma nie tylko gaz z Europy. Sprowadzamy również skroplony gaz z Kataru oraz podpisane kontrakty na dostawy gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych.

- Od przyszłego roku to będą znaczące ilości – mówiła w kwietniu na antenie TVN24 Agata Łoskot z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Polska zużywa rocznie około 20 mld m sześc. gazu. Wydobycie krajowe to ok. 4 mld m sześc. rocznie.