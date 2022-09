- Ostrzegaliśmy od czerwca, że sklepy Biedronki staną się placówkami medycznymi, co będzie prowadziło do ominięcia zakazu handlu w niedziele - powiedział w rozmowie z Money.pl Piotr Adamczak, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność w Jeronimo Martins Polska. Okazuje się, w niektórych Biedronkach w niedzielę będzie można zamawiać urządzenia telemedyczne, przez co sklepy zyskają dodatkowe prawa.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl