Nauczycielka Roku 2022, Iwona Pietrzak-Płachta pracuje w szkole od 22 lat. Jej życiową misją jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zwykłą szkolną bibliotekę w szkole, w której pracuje, zamieniła w Wypożyczalnię Skrzydeł.

Nauczycielka Roku 2022. "Czarodziejka książek"

O sobie mówi, że jest czarodziejką książek, której zadaniem jest podsuwać właściwą książkę właściwej osobie, we właściwym czasie.

- Książki to są plasterki na różne nasze dolegliwości. Tak widzę literaturę i Wypożyczalnia Skrzydeł jest miejscem, gdzie się po te plasterki przychodzi, gdzie się zakłada skrzydła, ale gdzie też rozmawia się o wszystkim i gdzie zauważane jest dziecko, człowiek – mówiła laureatka w rozmowie z reporterem TOK FM.

W Wypożyczalni Skrzydeł jest strefa "szukam ciszy" z uspokajającą muzyką dla dzieci wysoko wrażliwych. Jest też strefa "chwila dla siebie" – z bujakiem, ze stołem i wygodnymi ławkami.

Poza biblioteką, z inicjatywy Iwony Pietrzak-Płachty, korytarze szkolne podzielono na cichy i głośny. Pani Iwona jako opiekunka samorządu w szkole w której pracuje, doprowadziła do zorganizowania różowej skrzyneczki, która ma zapobiegać wykluczeniu menstruacyjnemu.

Bibliotekarka zorganizowała też dla dzieci z zerówki akcję czytelniczą "Świat jest naszym lustrem – moja pierwsza książka sensoryczna" oraz "wyprawki czytelnicze" dla uczniów klas pierwszych. Innymi akcjami nauczycielki są: "Salon Pani Dulskiej" oraz "Narodowe Czytanie" na rowerach dla uczniów i nauczycieli.

Podczas pandemii pani Iwona swoją Wypożyczalnię Skrzydeł przeniosła do Internetu. Na jej profilu w mediach społecznościowych spotkało się ok. 40 tys. rodziców i uczniów. Organizowała tam wirtualne spotkania i dyskusje.

Pytana o wyzwania stojące dzisiaj przed edukacją, Nauczycielka Roku 2022 reporterowi TOK FM powiedziała:

- Okazuje się, że można nas nauczycieli zastąpić kimś innym wtedy kiedy trzeba, że nasz głos może być nieusłyszany - nawet jak bardzo głośno krzyczymy. I mam trochę poczucie takiej niemocy. Natomiast największa moc w nas nauczycielach to jest praca z uczniem. To jest to co realnie możemy dać.

Nauczycielka Jutr@ 2022. "Nauczyciel zakorzeniony w różnych epokach"

Przy okazji wręczenia nagrody dla Nauczyciela Roku 2022, po raz drugi przyznano też tytuł Nauczycielki Jutr@. W tym roku nagrodę otrzymała Aldona Rumińska-Szalska, nauczycielka wspomagająca ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie.

- Nauczyciel Jutr@ to nauczyciel zakorzeniony w różnych epokach, który działa mimo wszystko. Mimo zawirowań, kwestii spornych w oświacie. Przezwycięża siebie i pozwala przezwyciężyć innym siebie - mówiła, odbierając tytuł.

Podczas lekcji Nauczycielka Jutr@ korzysta z różnych aplikacji, m.in.: Learning Apps, Worldwall, Quizz, Jigsaw. Korzysta też z graficznych kart pracy: Canva, Pizap, Senteacher. Nauczycielka Jutr@ stworzyła też swoje książeczki cyfrowe. I podkreśla, że ważne jest równoważenie metod pracy cyfrowych z analogowymi.

20. edycja konkursu Nauczyciel Roku i inne wyróżnienia

Tytuł Nauczyciela Roku po raz 20. przyznał tygodnik "Głos Nauczycielski", wydawany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

– To już 20. konkurs Nauczyciel Roku i tak się złożyło, że to jednocześnie rok jubileuszu 105-lecia "Głosu Nauczycielskiego" – mówił prof. Stefan M. Kwiatkowski, przewodniczący jury konkursu, a zarazem wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. - Jury było zaszczycone, mogąc w tak wyjątkowym roku wyłonić nauczyciela najlepszego, najbardziej ambitnego i najbardziej kreatywnego, przekraczającego ramy opisane w statusie zawodowym - dodał i podkreślił, że laureaci "stają się głosem swojego środowiska i bardzo kompetentnie wypowiadają się publicznie o swojej profesji". - Są nie tylko zauważani i doceniani w kraju, ale zabierają też głos w sprawach istotnych dla edukacji, dla Polski – zaznaczył

Poza tytułami: Nauczyciela Roku i Nauczyciela Jutr@ przyznano również tytuł Przyjaciela Szkoły, który zdobyła Wanda Traczyk-Stawska, a Inicjatywą Roku została wyróżniona działalność Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom.

Żródło: PAP/ WYBORCZA.PL