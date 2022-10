7 tys. złotych jednorazowego dodatku dla firmy, która stworzy miejsce pracy zdalnej i 900 zł dodatku do pensji przez rok dla pracującego na pół etatu rodzica - to nowe propozycje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt ustawy, który trafił do konsultacji społecznych, budzi jednak sporo kontrowersji. Chodzi o jeden zapis.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl