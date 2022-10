Kim jest Szymon Szynkowski vel Sęk? Wykształcenie, pochodzenie i tajemnica jego nazwiska

W środę ze stanowiska został odwołany Konrad Szymański. Jego następcą ma zostać wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Natomiast szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot w rozmowie z PAP, uściślił, że powołanie Szynkowskiego vel Sęka na funkcję ministra nastąpi w czwartek wieczorem.

Kim jest Szymon Szynkowski vel Sęk? Działalność polityczna

Szymon Szynkowski vel Sęk urodził się 24 listopada 1982 r. w Poznaniu. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2003–2004 był stypendystą programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Osnabrück.

W działalność polityczną zaangażował się w ramach Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2004–2015 współpracował z posłami do Parlamentu Europejskiego.

- Od 2015 r. poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, a także przewodniczący polsko-niemieckiej grupy bilateralnej w Sejmie.

Był założycielem i przewodniczącym lokalnego think-tanku "Projekt Poznań" (2012–2016). W latach 2006–2015 sprawował mandat radnego miasta Poznań. W latach 2015–2016 był delegatem Poznania w Zarządzie Miast Polskich. Jest autorem wielu publikacji prasowych nt. prawa europejskiego i polityki lokalnej – czytamy na stronie gov.pl.

Szymon Szynkowski vel Sęk. Dlaczego ma takie nazwisko?

Wielkie zainteresowanie budzi nazwisko posła – Szynkowski vel Sęk. Jak się okazuje w rodzinie ojca Szynkowskiego funkcjonowało kilka różnych nazwisk. Było to pomocne np. przy podziale dziedziczonej ziemi. Szymon Szynkowski vel Sęk wg ustaleń Gazety Wyborczej ma w rodzinie: Szynkowskich, Sęków oraz Sękowskich.

Co to oznacza "vel" w nazwisku?

Idąc krok dalej sprawdziliśmy, że człon vel po łacinie oznacza "albo" lub "czyli".

- [...] „vel" to łacińskie słowo, znaczące „albo", „czyli". Jeśli występuje z dwoma nazwiskami, to wskazuje na to, że ktoś używał (lub używa) tych dwóch nazwisk; zwykle przynajmniej jedno z nich jest fałszywe albo celowo zmienione po to, by jego właściciel mógł ukryć tożsamość. Tak więc posługiwanie się nazwiskami połączonymi słówkiem „vel" nie wywołuje zbyt dobrych skojarzeń; współcześnie zresztą konstrukcję typu „Iksiński vel Igrekowski" spotkać można głównie w komunikatach policyjnych i w kronice kryminalnej – czytamy na stronie Rady Języka Polskiego.

Szynkowski vel Sęk. Życie prywatne

Szymon Szynkowski vel Sęk jest żonaty. Jednocześnie jest ojcem dwójki dzieci. Polityk jest praktykującym katolikiem.

Źródła: NaTemat.pl/ PolsatNews.pl/RadaJęzykaPolskiego/ Gov.pl