Pijany poseł spędził noc na izbie wytrzeźwień. Mógł mieć nawet 2 promile alkoholu we krwi

W nocy z czwartku na piątek służby miejskie zostały powiadomione o mężczyźnie leżącym na przystanku, przy jednym ze skrzyżowań w warszawskim Wilanowie. Jak ustalił reporter TVN Warszawa, obsługa skierowanej na miejsce karetki nie stwierdziła urazów czy innych dolegliwości poza tym, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Został więc przetransportowany do izby wytrzeźwień przy ulicy Kolskiej. Portalowi udało się potwierdzić w kilku niezależnych źródłach, że przewieziony pacjent to poseł PIS, Przemysław Czarnecki.

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że parlamentarzysta miał ponad dwa promile alkoholu we krwi.

Kim jest Przemysław Czarnecki?

Poseł Przemysław Czarnecki w obecnej, VIII kadencji Sejmu, pełni mandat posła po raz drugi. Został wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości. Pochodzi z Wrocławia i tam też prowadzi swoje biuro poselskie.

Jest zastępcą przewodniczącego komisji spraw zagranicznych, a także członkiem komisji obrony narodowej oraz podkomisji stałej do spraw współpracy z zagranicą i NATO.

Jak wynika ze statystyk sejmowych, odnotowano tylko jedno jego wystąpienie na posiedzeniu sejmu. Parlamentarzysta nie ma natomiast na koncie żadnych interpelacji ani zapytań.

Ile trzeba wypić, żeby mieć 2 promile alkoholu we krwi?

Sprawdziliśmy, ile trzeba wypić alkoholu, żeby mieć we krwi dwa promile. Wg portalu Medonet nie da się tego określić precyzyjnie, ponieważ na stężenie alkoholu może wpływać wiele czynników takich jak płeć, wiek i waga, a także metabolizm konkretnej osoby czy nawet częstotliwość spożywania alkoholu. O ostatecznym wyniku zdecyduje także rodzaj, ilość wypitego alkoholu, a także czas, jaki minął, bo alkohol z czasem metabolizuje się w organizmie człowieka.

Zdrowotny portal, powołując się na kalkulatory dostępne w internecie, określił jednak przybliżone stężenie dla dorosłego mężczyzny i kobiety.

"Jeśli przyjmie się, że sytuacja dotyczy mężczyzny, który waży 80 kg i ma 180 cm wzrostu, to szacunkowo, jeśli wypił on trzy kieliszki wódki, po godzinie będzie mieć stężenie alkoholu na poziomie 0,69 promila. Po czterech piwach będzie to 1,28 promila, a w przypadku lampki wina i butelki wódki – 2,21 promila" - czytamy na stronie Medonet.pl

Z kolei, aby u kobiety ważącej 70 kg, we krwi znalazło się stężenie 2 promili alkoholu, musiałaby wypić 2,1 l piwa 5 proc., 0,9 l wina (12 proc.) lub 0,3 l wódki (40 proc.).

Źródła: Kontakt 24, Medonet