W piątek przed stołecznym ratuszem Robert Bąkiewicz spotkał się na briefingu prasowym z dziennikarzami. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości wyjaśnił, jaki status prawny zyskał Marsz Niepodległości. - Cykliczność Marszu Niepodległości została przywrócona. Marsz Niepodległości będzie się odbywał cyklicznie przez trzy lata - powiedział Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Sądowy spór o Marsz Niepodległości

W czwartek Sąd Najwyższy uchylił postanowienia Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, które na wniosek prezydenta Warszawy uchyliły decyzję wojewody mazowieckiego o cykliczności Marszu Niepodległości. Po tych decyzjach skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego złożył Prokurator Generalny, argumentując, że doszło do ograniczenia wolności zgromadzeń gwarantowanej w art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

- Mechanizm był taki, że w ubiegłym roku wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał pozwolenie na zgromadzenie cykliczne. Decyzje tę zaskarżył w sądzie pan prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Do jego decyzji przychylił się Sąd Okręgowy w Warszawie, a potem Sąd Apelacyjny. Wczoraj Sąd Najwyższy uchylił postanowienia obu Sądów, czyli powracamy do cyklicznej formy zgromadzenia Marsz Niepodległości. To pozwolenie, które wydał pan wojewoda Radziwiłł z 2021 r., jest w mocy - wyjaśnił prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Reakcja ratusza na rozstrzygnięcie SN

Ratusz nie składa broni wobec organizatorów Marszu Niepodległości, zapowiedziała z kolei Monika Beuth- Lutyk rzeczniczka ratusza. Zastrzegła przy tym, że ubiegłoroczna sprawa jest dla miasta zamknięta. Choć nie wyklucza odwoływania się od rozstrzygnięć dotyczących nowych wydarzeń cyklicznych.

- Nie mówimy, że Marsz Niepodległości nie może się odbywać albo, że Pan Bąkiewicz jest niefajny, bo my jako urząd takich ocen nie formułujemy. Każdy powinien świętować w taki sposób, w jaki lubi, byle nie zakłócał porządku publicznego, nie wszczynał burd w centrum miasta i nie niszczył nam Warszawy - dodała przy tym Monika Beuth- Lutyk.

Czym jest Marsz Niepodległości

Marsz Niepodległości to największa patriotyczna manifestacja w Polsce. Od 2011 r. jest organizowana przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, którego prezesem jest Robert Bąkiewicz. Na wydarzenie przyjeżdżają ludzie z całej Polski, żeby wspólnie manifestować radość z odzyskanej w 1918 r. niepodległości i z biało-czerwonymi flagami maszerować ulicami Warszawy.

W dotychczasowych edycjach Marszu wzięło udział w sumie ponad milion osób.