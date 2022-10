14 emerytura — świadczenie "permanentnie jednorazowe"

W bieżącym roku czternastka została wypłacona po raz drugi. Rząd podjął decyzję o jej powtórzeniu ze względu na trudną sytuację rynkową. Inflacja rosła, a ceny wraz z nią, w związku z czym wartość nabywcza pieniędzy, jakie otrzymują emeryci zdecydowanie zmalała. 13 i 14 emerytura pozwoliły więc na utrzymania wartości nabywczej świadczeń wypłacanych najstarszym Polakom.

W tym roku 14 emerytura była więc nadal wypłatą jednorazową, o której w trakcie 2022 roku zdecydował rząd.

Świadczenie wyniosło tyle, ile najniższa emerytura 2022, czyli 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto) i w pełnej wysokości otrzymały je osoby, których emerytura nie przekraczała 2900 zł. Wypłaty były realizowane w sierpniu i wrześniu tego roku.

Kaczyński: Czternastka będzie już stałym świadczeniem

Podczas jednego ze spotkań z wyborcami, Jarosław Kaczyński ogłosił, że czternastka będzie wypłacana już co rok.

"Będzie trzynastka, będzie czternastka. Czternastka będzie już stałym świadczeniem. Będziemy się starali, żeby to było na taką miarę, żeby emeryci, którzy są dzisiaj największą ofiarą inflacji, żeby tę inflację odczuwali jak najmniej- mówił Jarosław Kaczyński, o czym przypomina Radiozet.pl

Nie wiadomo, czy prezes PIS zdradził w swojej mowie nowe ustalenia rządu, czy też chciał poinformować o poprzednich, ale przeoczył kwestię warunkowości wypłaty. Wcześniej rząd zapowiadał bowiem, że co rok będzie podejmował osobną decyzję o wypłacie, w zależności od bieżącej sytuacji.

Czternasta emerytura już na stałe. Maląg potwierdza słowa prezesa

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg dzień później w rozmowie z Polską Agencją Prasową powtórzyła, że 14 emerytura zostanie wprowadzona na stałe.

"Wprowadzamy na stałe 14 emeryturę, 13 jest na stałe, jest godna waloryzacja, i to jest to wsparcie dedykowane dla seniorów w ramach solidarności międzypokoleniowej. - powiedziała Marzena Maląg w StudioPAP.

Resort rodziny, a także Mateusz Morawiecki, informując o przyszłorocznych emeryturach, wymienili też wysokość planowanej waloryzacji. Emeryci mają dostać minimum 250 zł, co oznacza waloryzację na poziomie 13,8 proc.

Czy ten komunikat oznacza, że jeszcze coś zmieni się w zakresie emerytów? Chodzi o przepisy związane z waloryzacją świadczeń, bo to nie rząd ustala wysokość ich podwyżek. Mechanizm waloryzacji jest zapisany w ustawie: dopiero po ogłoszeniu średniorocznej inflacji przez GUS — co ma miejsce na początku kolejnego roku — ustalany jest wskaźnik waloryzacji. On także nie jest dowolny, tylko bazuje na algorytmie (wzorze) zapisanym w ustawie.

Źródło: wiadomosci.radiozet.pl, infor.pl