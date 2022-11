Z badania firmy doradczej Deloitte "Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników" wynika, że możliwość pracy zdalnej jest dla pracowników jednym z decydujących czynników podczas wyboru pracodawcy.

REKLAMA

Odpowiedzi respondentów pokazują, że najbardziej preferowanym modelem jest podział na 2 dni w biurze oraz 3 dni zdalnie. Jednocześnie najwięcej odpowiadających twierdzi, że taki model zapewnia im możliwość najbardziej efektywnego wykonywania swoich obowiązków i współpracowania z innymi - czytamy w raporcie.

W badaniu respondenci najczęściej wskazywali 3 dni pracy zdalnej tygodniowo jako preferowany model pracy biurowej, tak zaznaczyło 24 proc. pytanych.

- Polskie przedsiębiorstwa od kilku lat intensywnie eksperymentują, szukając najlepszych rozwiązań w zdalnym czy też hybrydowym modelu pracy. Nasze ogólnopolskie badanie stanu takich sposobów wykonywania obowiązków służbowych pokazuje, że nadal wiele organizacji pracujących w ten sposób nie zadbało o wprowadzenie jasnych reguł, co często przekłada się na niezadowolenie pracowników. To tym bardziej istotne, że możliwość pracy zdalnej w wymiarze przynajmniej 40 proc. czasu jest dla pracowników bardzo ważna. Pokazuje to też jednoznacznie, dlaczego ten model wymaga dalszego rozwoju - mówi John Guziak, partner, lider Human Capital w Deloitte.

Praca hybrydowa wymaga wprowadzenia odpowiednich rozwiązań

Z raporty wynika, że 73 proc. pracowników deklaruje, iż w ich firmach wprowadzono zasady dotyczące pracy hybrydowej i zdalnej.

Najczęściej odpowiednie regulacje pojawiają się w firmach z branży:

technologicznej (87 proc.),

w przedsiębiorstwach finansowo-ubezpieczeniowych (82 proc.),

oferujących usługi Shared Services (74 proc.).

- Formalizując obowiązujący w danej spółce model pracy hybrydowej lub też planując wdrożenie takiego modelu w organizacji, należy brać pod uwagę nie tylko preferencje zespołu co do modelu pracy, ale też przepisy prawa, które odnoszą się do pracy zdalnej i które dotyczą m.in. sposobu jej ustalania, grup nią objętych czy też zasad komunikowania się pracodawcy ze swoim hybrydowym zespołem - zauważa Katarzyna Sarek-Sadurska, partner, radca prawny, Deloitte Legal.

Praca zdalna i hybrydowa - zalety

Do największych zalet pracy hybrydowej i zdalnej według przebadanych należą:

oszczędność czasu ze względu na brak konieczności dojeżdżania do biura (78 proc.),

możliwość większego skupienia się na pracy (50 proc.),

możliwość elastycznej pracy, co daje pole do załatwienia ważnych prywatnych spraw (43 proc.),

mniejsze wydatki na dojazdy (22 proc.),

możliwość mieszkania w większej odległości od miejsca pracy (22 proc.)

Praca zdalna i hybrydowa - wady

Mimo wielu zalet, praca zdalna w pełnym lub częściowym wymiarze ma też wady. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się:

osłabienia relacji i zaufania w zespole, co wpływa na pogorszenie szybkości i efektywność procesów;

brak możliwości wyczucia nastrojów pracowników i nieformalnej wymiany informacji,

trudności z wdrożeniem i angażowaniem nowych pracowników.

Mimo zauważalnych wad, duża część badanych jednak nie chciałaby wracać do pracy wyłącznie stacjonarnej.

- Blisko połowa respondentów, aż 46 proc., deklaruje, że decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany firmy. Jednocześnie ponad 30 proc. odpowiadających byłoby w stanie zrezygnować z części wynagrodzenia, aby uzyskać lub zachować możliwość pracy zdalnej w zadowalającym wymiarze dni - komentuje Zbigniew Łobocki, senior manager, Human Capital, Deloitte.

***Badanie Deloitte na potrzeby raportu "Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników w Polsce" zostało przeprowadzone we wrześniu 2022 r., na grupie ponad 400 respondentów z różnych branż (z przewagą sektora finansowo-ubezpieczeniowego), zajmujących różne stanowiska w swoich organizacjach (od asystenta do członka zarządu).

Źródło: Deliotte.com.pl/PulsHR.pl