Sean Penn w Ukrainie. Już trzeci raz podczas wojny. Dlaczego aktor tak często odwiedza Kijów?

- Kiedy wygracie, przywieziecie go do Malibu – powiedział Penn, wręczając statuetkę Zełenskiemu.

- Tym razem nasze spotkanie było szczególne. Sean przywiózł swoją statuetkę Oscara jako symbol wiary w zwycięstwo naszego kraju. Pozostanie ona na Ukrainie do zakończenia wojny – napisał Zełenski w Telegramie, publikując nagranie ze spotkania.

Sean Penn uhonorowany ukraińskim orderem

Natomiast ukraiński prezydent uhonorował aktora orderem Za Zasługi III stopnia, dziękując mu za "szczere poparcie i istotny wkład w popularyzację Ukrainy na świecie".

Wizyty Seana Penna podczas wojny na Ukrainie

Aktor Sean Penn był na Ukrainie w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego. Przebywał wówczas w Kijowie w związku ze zdjęciami do swojego filmu dokumentalnego dotyczącego wojny obronnej przeciwko Rosji. Film produkuje Vice Studios i Endeavor Content.

Wcześniej Sean Penn był w Ukraine w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy z ekipą produkcyjną udał się nad Morze Azowskie, aby spotkać się ze stacjonującymi tam siłami armii ukraińskiej.

Po raz drugi podczas wojny Penn pojawił się w Ukrainie w czerwcu br. Wówczas Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych nagranie z aktorem, z którym spotkał się w Kijowie.

— Sean, jesteśmy bardzo zainteresowani pokazaniem światu, co wydarzyło się w okolicach Kijowa. Wiem, że byłeś tu na początku tej wojny. W Kijowie wiele się zmieniło. Ale jest kilka miast wokół Kijowa, które są bardzo ważne do przedstawienia światu, aby pokazać, co zrobiła Rosja — mówił wówczas w trakcie spotkania Zełenski do Penna.

Według doniesień Penn miał odwiedzić podczas czerwcowej wizyty m.in. miasta Bucza i Irpień. Aktor osobiście miał rozmawiać z mieszkańcami, którzy przeżyli tragedię.

Sean Penn po raz trzeci w Kijowie

Teraz Sean Penn w Ukrainie pojawił się po raz trzeci w ciągu ponad ośmiu miesięcy wojny. W ukraińskiej stolicy na Alei Odwagi umieszczono tabliczkę z nazwiskiem Seana Penna i datą 24 lutego 2022 r.

Sean Penn. Dokonania aktorskie

Sean Penn to amerykański aktor, producent, scenarzysta, reżyser i dziennikarz. Jest dwukrotnym laureatem Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. Pierwszą nagrodę otrzymał w 2003 r. za kreację w filmie "Rzeka tajemnic", drugą - w 2008 r. za "Obywatela Milka".