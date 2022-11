Przemysław Czarnek rozstrzygnął konkurs "Inwestycje w oświacie". Większość środków pójdzie do organizacji katolickich, diecezji i parafii, które prowadzą katolickie placówki. To druga część konkursu. W pierwszej z 60 mln aż 55 mln skierował do organizacji katolickich.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl