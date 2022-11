Ksiądz pyta dzieci, kto pójdzie do piekła. Nie chodzi o rozwodników

Na filmie z poznańskiej parafii, która prowadzi na Youtube transmisje z wybranych mszy, widać księdza stojącego przed ołtarzem z grupą dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

"Słuchajcie, kto do piekła idzie, jak myślicie, kto idzie do piekła"? - zapytał ksiądz grupę dzieci.

"Złodzieje" - powiedział jeden z chłopców.

"Masz rację, jak ktoś kradnie i się nie chce nawrócić, to idzie do piekła" - zgodził się ksiądz.

"Źli ludzie", "zabójcy" - odpowiadały dzieci.

"Rozwodnicy" - odparło jedno z dzieci, jednak księdzu nie spodobała się ta odpowiedź. Być może dlatego, że wśród zebranych w kościele wiernych i rodziców mogło być wielu rozwodników.

"Jak rozwodnicy dobrze się sprawują i chodzą do kościoła, to mogą się zbawić" - wyjaśnił dzieciom duchowny.

Kto idzie do piekła. Youtube: odpowiedź tego chłopca rozbawiła cały kościół

"Kaczyński" - powiedział jeden z chłopców, któremu ksiądz podsunął mikrofon.

W tym momencie w kościele najpierw słychać było szum, a chwilę później wyraźny śmiech zebranych.

"No tego bym się nie spodziewał". - odparł duchowny, a w wewnątrz kościoła nadal było słychać śmiech. "To jak w internet to idzie, to będziemy mieli tu ostro" - komentował dalej ksiądz.

Śmieszne wypowiedzi dzieci. Maluchy nie mają oporów, żeby mówić wprost i czasem zaskakują

Film z zapisem zaskakującej odpowiedzi chłopca z poznańskiego kościoła zaczął robić furorę w mediach społecznościowych.

Jednak to nie jedyna zabawna wypowiedź dziecka. Maluchy nie mają oporów, żeby mówić wprost, czym czasem zaskakują i rozbawiają dorosłych. Cała seria nagrań z cyklu "Dzieci wiedzą lepiej" ujawnia bardzo zabawne odpowiedzi dzieci.

"Kto to jest mężczyzna?" - zapytano grupkę przedszkolaków.

"To chłopak", "mężczyzna jest prawdziwym człowiekiem", "ktoś, kto prowadzi samochód i jeździ bardzo szybko" - odpowiadały dzieci.

"Co to jest miłość" - zostały zapytane dzieci. "To jest, jak pan się oświadcza pani, a potem idą do kościoła i będzie wesele" - uważa jedno z dzieci.

"A co to jest rozwód? - zapytano wreszcie. "To znaczy, że człowiek się rozwija" - odpowiedziało dziecko. "To znaczy, że musi tamtą babkę odstawić na bok i może się rozwijać" - wyjaśniła mała dziewczynka.