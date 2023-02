Zobacz wideo

"Prawie 50 tys. wpisów i komentarzy o wydźwięku antyukraińskim opublikowano w grudniu 2022 roku w polskojęzycznym internecie. To spadek o 33 proc. w porównaniu z listopadem – wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Większość najpopularniejszych użytkowników powielających antyukraińskie przekazy w listopadzie i grudniu nie zmieniła się. Wśród nich ponownie zidentyfikowaliśmy m.in. oficjalne konto Konfederacji na Twitterze i na Facebooku" - czytamy we wstępie do najnowszego raportu Stowarzyszenia Demagog i Instytutu Monitorowania Mediów.

W TOK FM do wyników najnowszego raportu odniosła się Małgorzata Kilian, prezeska Stowarzyszenia Demagog. Gościni Mikołaja Lizuta wskazała, że najwięcej nienawistnych wpisów jest ciągle na Twitterze. - W słowach kluczowych, frazach antyuchodźczych, antyukraińskich, to właśnie Twitter przoduje. Było tam ponad 90 proc. wszystkich takich wpisów - mówiła w "A teraz na poważnie" i dodała też, że widoczna jest prawidłowość między preferencjami politycznymi a nienawistnymi wpisami. - Środowisko Grzegorza Brauna i Konfederatów bardzo często w swoich przekazach podkręca tę narrację. Używają słów bardzo mocno nacechowanych, antyukraińskich - podkreśliła.

Na czym polega antyukraińska narracja? Kliian wyjaśniła, że we wpisach zarzuca się Ukraińcom, iż przez nich tracą Polacy, bo wsparcie uchodźców odbywa się kosztem obywateli Rzeczpospolitej. - Są również wpisy, które mają na celu pokazanie, że Ukraińcy są nacjonalistami. Cały czas widoczny jest powrót do kultu banderyzmu. W naszym raporcie pokazujemy, w jaki sposób odwoływanie się do banderowców antagonizuje społeczeństwo i dzieli je, podsycając te nastroje - dodała.

"Rosyjska propaganda działa"

Gościni Mikołaja Lizuta przypomniała też, że w październiku wydarzeniem, które wygenerowało najwięcej zasięgów była rakieta, która spadła w Przewodowie. Natomiast w grudniu, to najnowszy analizowany w raporcie miesiąc, najbardziej rozgrzewającym wydarzeniem był napad na bank w Przemyślu. - To było dość zaskakujące wydarzenie, ponieważ prokuratura poinformowała nas, że 20-latka chciała zdobyć pieniądze na podróż do rosyjskiej stolicy. To było wydarzenie, które najbardziej zagrzało sieć i pojawiło się tam bardzo dużo różnych komentarzy, które były również mową nienawiści - zaznaczyła Kilian.

Rozmówczyni Mikołaja Lizuta zgodziła się z dziennikarzem, że oprócz "zwykłych" postów antyukraińckich, pojawiają się też wpisy obelżywe, po prostu mowa nienawiści. - Są to różnego rodzaju przekleństwa, wulgaryzmy. To są też różne słowa nazywające uchodźców np. "dzikusami ze Wschodu". To często naprawdę bardzo mocno nacechowane wpisy. Dlatego musimy być ostrożni w sieci - mówiła w TOK FM.

Zwróciła też uwagę, że "raport pokazuje, iż rosyjska propaganda jest skuteczna". - Jeśli jest skierowana do konkretnych, podatnych środowisk, to wpływa na nastawienie społeczeństwa do Ukraińców i jeszcze bardziej podsyca w kierunku pokazywania, że może nie warto pomagać Ukraińcom, że to nie do końca jest nasza wojna - co jest oczywiście nieprawdą - podkreśliła.

Grozi nam "Ukropol"?

Małgorzata Kilian przyznała też, że często pojawiają się wpisy, które zawierają sformułowania Ukropol, Ukry, Ukrowie. - Te nazwy bazują na tym, że Polska będzie kiedyś państwem ukraińskim, bo uchodźcy, którzy przyjeżdżają do Polski, zrobią Ukropol w Polsce. Powstanie jakieś jedno fikcyjne państwo. Dlatego nasza suwerenność i niepodległość jest zagrożona. Co również jest nieprawdą - zaznaczyła.

Ekspertka przypomniała, że powielanie takich wpisów leży w interesie Kremla. - Ukraina jest w stanie wojny z Rosją, dlatego takie przekazy antyukraińskie zdecydowanie są na rękę Rosji i myślę, że część tych kont, które takie treści rozprzestrzeniają, to trolle, boty, które są opłacane przez Moskwę - mówiła Kilian.

Gościni audycji "A teraz na poważnie" zwróciła również uwagę na to, że Polacy jednak są bardzo świadomym społeczeństwem i reagują, gdy widzą konta, które "próbują uderzać bezpośrednio w Ukraińców czy pomoc dla Ukrainy - reagują". - Często identyfikują takie konta jako konta prorosyjskie, promoskiewskie i od razu wyjaśniają, żeby nie ufać i być ostrożnym - podkreśliła.