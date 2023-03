Zobacz wideo

Raport NBP o inflacji potwierdza, że spadek projekcji inflacji CPI to efekt wygasania szoków podażowych, podczas gdy ścieżka inflacji bazowej jest wciąż wysoka – poinformowali ekonomiści z ING. W ich ocenie stopy procentowe w 2023 r. pozostaną bez zmian, a możliwość ich cięcia może pojawić się w drugiej połowie 2024 r.

Stopy procentowe w 2023 roku. Obawy ekonomistów

Specjaliści ING podzielają obawy ekonomistów NBP. Z uwagi na lekki wzrost prognoz PKB i silny rynek pracy, ścieżki CPI nie zostały obniżone na okres 2024-2025, a "uporczywość inflacji" będzie widoczna w usługach. Firmy wskazują, że dzisiaj większym problemem są płace niż koszty zewnętrzne – dodano.

"Naszym zdaniem te komentarze są znacznie bliższe ocenie sytuacji jaką prezentują ECB i Fed" – przekazali analitycy ING.

Glapiński: liczę, że w ostatnim kwartale będzie można już obniżyć stopy procentowe

Podczas konferencji na początku marca 2023 r., szef NBP zdradził, że liczy, iż "inflacja będzie w przedziale 6-7 na koniec roku, powiedzmy w listopadzie". Zastrzegł, że to jest jego zdanie. - Tego Bank nie mówi. NBP mówi, że będzie to ok. 7,4 - dodał.

Glapiński liczy, że w ostatnim kwartale tego roku, będzie można obniżyć już stopy procentowe.

- Ale to jest moje zdanie, nawet go nie konsultowałem z członkami Rady (Polityki Pieniężnej - PAP). Każdy z nich ma jakąś inną wizję - w ogóle o tym nie rozmawiamy - zaznaczył. Dodał, że gdy inflacja wynosi 17,2, "nie rozmawiamy o obniżkach". - Dyskutujemy, czy podwyższyć - wskazał Glapiński.

Stopy procentowe 2023 r. - W marcu, kolejny raz bez zmian

RPP w marcu 2023 r. nie zmieniła wysokości stóp procentowych 2023. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., a stopa depozytowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli utrzymała poziom 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Marzec to szósty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych.

