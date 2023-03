Najniższa krajowa od 1 lipca znowu wzrośnie. Tyle będzie wynosić na rękę

Zobacz wideo

We wrześniu ubiegłego roku zapadła decyzja, dotycząca podwyżki minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok. 15 września 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości płacy minimalnej oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Najniższa krajowa 2023. Tyle będzie wynosić na rękę

– W związku z inflacją wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę i trwającą od blisko roku wojną, zdecydowaliśmy o znacznym wzroście minimalnych wynagrodzeń w 2023 r. Od 1 stycznia 2023 r. pensje minimalne wzrosły do 3490 zł. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wzrosła z kolei z początkiem roku do 22,80 zł – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

I dodała, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka Polaków już 1 lipca 2023 r.. - Wówczas wyniesie ona już 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym - wskazała.

od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3490 złotych brutto czyli 2700 zł netto,

od 1 lipca 2023 wzrośnie do 3600 zł brutto czyli ponad 2780 zł na rękę.

W efekcie od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi ok. 50,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r., a od lipca 2023 r. – 51,9 proc.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce - tak wyglądało w latach poprzednich

Minimalne wynagrodzenie i najniższa stawka godzinowa systematycznie zmieniały się w ciągu ostatnich lat.

3.600,00 zł 23,50 zł 01.07.2023,

3.490,00 zł 22,80 zł 01.01.2023,

3.010,00 zł 19,70 zł 01.01.2022;

2.800,00 zł 18,30 zł 01.01.2021;

2.600,00 zł 17,00 zł 01.01.2020,

2.250,00 zł 14,70 zł 01.01.2019,

2.100,00 zł 13,70 zł 01.01.2018.

Płaca minimalna 2023. Na co wpływa zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia?

Warto wiedzieć, że zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na wiele innych wskaźników.

Na jej podstawie oblicza się m.in.:

wysokości niektórych składek ZUS społecznych,

wysokości niektórych składek ZUS zdrowotnych,

kwoty odpraw pieniężnych.

dodatki za pracę w nocy,

Stawka godzinowa 2023 - Ile teraz wynosi?

Rozporządzenie określa również nowe kwoty minimalnych stawek godzinowych dla umów cywilnoprawnych:

22,80 zł brutto – od 1 stycznia;

23,50 zł brutto – od 1 lipca 2023 r.

Tym samym po podwyżkach nowa stawka godzinowa w lipcu 2023 r. będzie o 3,80 zł brutto wyższa od obowiązującej w 2022 roku.

Źródło: PIT.pl/ Gov.pl

