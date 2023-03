Jak poinformowała toruńska "Gazeta Wyborcza", bulwersująca inscenizacja była częścią rekolekcji, jakie odbyły się dla uczniów w miniony poniedziałek - 27 marca w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Uczestnicy rekolekcji obserwowali, jak przed ołtarzem mężczyzna poniżał młodą kobietę, krzyczał: "Zamknij ryj, sz***o! Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz?! Jesteś moim kundlem! Nie jesteś już człowiekiem! Zamknij ryj!". Portal tylkotorun.pl poinformował, że w czasie rekolekcji inscenizowano też picie alkoholu w kościele.

Miała to być "inscenizację z moralnym przekazem" dla zgromadzonej młodzieży.

Rekolekcje, które zaszokowały

W założeniu pomysłodawców inscenizacja prezentowana podczas rekolekcji miała zwrócić uwagę na problemy współczesnego świata. Toruńska kuria poinformowała, że hasłem pierwszych Toruńskich Spotkań Młodych będzie "wezwanie WAKE UP (czyli obudź się) nawiązujące do słów Pana Jezusa, które skierował do umarłej córki Jaira (Mk 5, 35-43), aby ją wskrzesić".

Cykl ma zakończyć "sprawowana Msza Święta, jako dziękczynienie za czas łaski i wspólne spotkania".

Szokujące rekolekcje w Toruniu. Sprawą zajmie się prokurator?

Rekolekcjami w Toruniu zainteresował się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja złożyła w sprawie zawiadomienie do prokuratury.

"Sceny przypominające brutalne filmy BDSM oglądały dzieci i młodzież w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu", dlatego - jak przekazano w mediach społecznościowych - organizacja zawiadamia prokuraturę.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych podkreślił, że na nagraniach, jakie otrzymał w sprawie szokujących rekolekcji, widać, jak z kościoła wychodzi część dzieci. Pozostałe nie potrafią ukryć poruszenia tym, co zobaczyły podczas rekolekcji.