Internetowe Konto Pacjenta - jak założyć? Wyjaśniamy krok po kroku

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bardzo przydatne narzędzie, w którym znajdują się informacje medyczne, na temat konkretnej osoby. Znaleźć w nim można między innymi: wypisane na receptę leki, konsultacje medyczne, czy zwolnienia lekarskie. Internetowe Konto Pacjenta ma każdy, komu przyznano numer PESEL, ale by z niego korzystać trzeba przejść odpowiednią procedurę. Podpowiadamy jak to zrobić.

Fot. Vladdeep/Envatoelements