Paszport to dokument, który niepodważalnie wciąż jest przepustką do swobodnego podróżowania po świecie. Co prawda, na terenie Unii Europejskiej i Strefy Schengen nie jest Polakom potrzebny, jednak w przypadku dalszych wyjazdów dokument ten, jest niezbędny.

Jak i gdzie wyrobić paszport?

Kto może złożyć wniosek o paszport?

osoba, która chce dostać paszport,

opiekun prawny — jeśli paszport ma być dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna podczas składania wniosku.

Co trzeba zrobić, aby wyrobić paszport?

Zebrać wszystkie potrzebne dokumenty — jakie wyjaśniamy poniżej;

Zapłać za paszport;

Złożyć dokumenty w odpowiednim punkcie paszportowym

Odebrać paszport.

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o paszport?

Aby starać się o paszport, należy złożyć:

wniosek o wydanie paszportu;

jedno kolorowe zdjęcie — musi być aktualne, nie starsze niż 6 miesięcy

dowód opłaty za paszport;

dokument, który potwierdzi prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty;

ważny paszport, używany dotychczas lub aktualny dowód osobisty;

skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa — jeśli nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.

Urzędnik może poprosić też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli będzie miał wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby strącającej się o dokument, lub gdy w przedstawionych dokumentach będą różne, sprzeczne ze sobą dane.

Gdzie złożyć wniosek o paszport?

Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce.

Informacje o adresach punktów znajdują się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

1. 140 zł — bez żadnej zniżki

2. 70 zł — czyli 50 proc. zniżki dla:

emerytów

rencistów

osób z niepełnosprawnością,

jeśli osobę starającą się o paszport utrzymuje małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,

osób przebywających w domach pomocy społecznej albo w zakładach opiekuńczych,

osób dostających zasiłek stały z pomocy społecznej,

kombatantów albo ofiar represji wojennych i okresu powojennego,

rodziców albo małżonków rodzica w rodzinie wielodzietnej, którzy posiadają ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

3. 35 zł, czyli 75 proc. ulgi jeśli:

osoba wyrabiająca dokument ma mniej niż 26 lat, uczy się (na przykład studiuje) i jest dzieckiem z rodziny wielodzietnej (ma ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),

osoba wyrabiająca paszport jest dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (ma ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

"Możesz skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli masz prawo do kilku ulg — wybierz najkorzystniejszą dla siebie i udokumentuj prawo do tej ulgi, na przykład pokaż ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny albo legitymację studencką" - czytamy na stronach gov.pl.

Czy możesz dostać paszport bezpłatnie?

Jest również możliwość otrzymania paszportu bezpłatnie, trzeba jednak spełniać pewne warunki. Jakie? Za wydanie paszportu nie zapłaci osoba, która:

ukończyła 70 lat,

przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,

dostaje zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,

wcześniej wydany paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,

jest żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa — nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Warto też wiedzieć, że za utratę lub zniszczenie paszportu z własnej winy, opłata za wyrobienie nowego będzie trzykrotnie wyższa. Zatem jeżeli nie posiada się żadnej ulgi, to opłata za nowy dokument wyniesie 420 zł (3 x 140 zł).

Jak długo czeka się na wyrobienie paszportu?

Najczęściej na nowy paszport czeka się około 30 dni od złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin jednak może się wydłużyć.

Warto natomiast wiedzieć, że jeśli potrzebne jest pilne wyrobienie nowego paszportu, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny, warto złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Wyrobienie takiego dokumentu trwa krócej, jednak termin jego ważności wynosi do 12 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy do odbioru?

Po kilkunastu dniach od złożenia wniosku można sprawdzać, czy nowy paszport jest już gotowy do odbioru. Można zrobić to na dwa sposoby:

online, przez stronę moj.gov.pl

telefonicznie, dzwoniąc do urzędu wojewódzkiego, trzeba podać numer wniosku.

Jak odebrać paszport?

Paszport odbiera się w punkcie paszportowym, tam, gdzie został złożony wniosek. Przy odbiorze za pomocą czytnika, trzeba sprawdzić, czy dane biometryczne w paszporcie są poprawne — czyli odciski palców i wizerunek twarzy.

Trzeba pamiętać też, żeby zabrać ze sobą wcześniejszy paszport. Odbierając nowy paszport, trzeba anulować poprzedni.

Jak długo jest ważny paszport?

Paszporty osób dorosłych są ważne 10 lat. W każdym dokumencie znajduje się data upływu jego ważności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1919 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010 r. nr 25 poz. 126)

Źródło: Obywatel.gov.pl/ Mswia.gov.pl/

