Niedziele handlowe 2023. Czy 16 kwietnia będzie można zrobić zakupy?

Od 2018 roku obowiązują ograniczenia w handlu w niedziele i święta, a od 2020 r. zakaz handlu obejmuje większość niedziel. Kiedy dokładnie w 2023 roku wypadają niedziele handlowe?

Niedziele handlowe 2023 - kalendarz

29 stycznia,

2 kwietnia,

30 kwietnia,

25 czerwca,

27 sierpnia,

17 grudnia,

24 grudnia – tylko do godz. 14.

24 grudnia to Wigilia Bożego Narodzenia, która w 2023 roku wypadnie właśnie w niedzielę. Dlatego też tego dnia będzie można zrobić zakupy, jednak wyłącznie do godz. 14.

- W przypadku, gdy 24 grudnia przypada w niedzielę, stosuje się te same zasady, które dotyczą 24 grudnia, kiedy to dzień ten nie wypada w niedzielę. Oznacza to, że handel w takim dniu po godzinie 14 jest zakazany, oczywiście poza wyjątkami określonymi w ustawie, których zakaz handlu i tak nie dotyczy - wyjaśnia cytowana przez portal Wiadomości Handlowe Marta Mizerska, radca prawny w kancelarii Penteris.

Zakaz handlu w niedzielę. Obowiązujące przepisy

Ustawa ograniczająca handel w niedziele wprowadzona została w 2018 roku. Stopniowo z kalendarza znikały niedziele, podczas których można było robić zakupy.

Najpierw były to dwie niedziele w miesiącu, następnie tylko jedna. Od 2020 roku niedziel handlowych w kalendarzu rocznym nie ma prawie wcale. Aktualnie ustawa obowiązuje w pełnym wymiarze, a niedziele handlowe pojawiają się jedynie przy okazji zbliżających się świąt czy dni wolnych od pracy.

Należy jednak pamiętać, że niedzielny zakaz handlu nie dotyczy m.in. aptek, stacji benzynowych czy lokali gastronomicznych, które otwarte są zwykle we wszystkie niedziele.

W przypadku sklepów spożywczych istnieje możliwość zrobienia niedzielnych zakupów, tylko wówczas, gdy klientów obsługuje właściciel danego lokalu usługowego, któremu nieodpłatnie pomagać mogą: małżonek lub małżonka, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wnuki albo dziadkowie.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary.

Źródło: Ustawa o zakazie handlu/ Wiadomości Handlowe

