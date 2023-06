"Na siedem osób, które popełniają samobójstwo aż sześć to mężczyźni". Jak rozpoznać męską depresję?

Zobacz wideo

Jak alarmował dr hab. Krzysztof Krajewski-Siuda, większość osób, które popełniają samobójstwa to mężczyźni. Dlaczego tak jest? W ocenie gościa "Pierwszego Śniadania w TOK-u" mężczyznom znacznie trudniej - niż kobietom - okazywać i nazwać swoje emocje. - My mężczyźni często zakładamy pancerz, czyli żyjemy w takiej skorupie, bo wydaje się nam, że jeśli powiemy o czymś, co jest dla nas trudne, to wyjdziemy na mięczaków - mówił psychiatra i psychoterapeuta oraz współautor książki "Męska depresja. Jak rozbić pancerz".

Ekspert podkreślił, że "mężczyzna nie musi pokazywać się ciągle z silnej, twardej strony, być ciągle w gotowości do zdobywania i walki". - Jeżeli dopuścimy do siebie słabość, to nic nie stracimy ze swojej męskości, a nawet zyskujemy, bo stajemy się osobowościowo pełniejsi - przekonywał w rozmowie z Piotrem Maślakiem.

Jak rozpoznać męską depresję?

Specjalista wskazał, że statystyki są porażające, bo "na siedem osób, które w Polsce popełnia samobójstwo sześć to mężczyźni". - Stało się to podstawą sformułowania tego pojęcia "męska depresja", które nie figuruje w oficjalnych klasyfikacjach psychiatrycznych. Ale ono bierze się z obserwacji, że depresja przebiega u mężczyzn w inny sposób, który jest trudny do wyłapania na wczesnym etapie - mówił dr hab. Krzysztof Krajewski-Siuda.

Jak wyjaśnił, "mężczyzna nie od razu ma takie objawy depresji jak: spadek nastroju, obniżenie napędu życiowego, brak możliwości przeżywania radości z życia. A obok nich także negatywistyczne myślenie, myśli samobójcze, spadek koncentracji, zaburzenia snu, czy apetytu". - U mężczyzn depresja często zaczyna się w ten sposób, że staje się on bardziej drażliwy, wchodzi w konflikt z otoczeniem, ze swoją rodziną, ma problemy w pracy. Mogą to być też różnego rodzaju zachowania ryzykowne np. zaczyna szybciej jeździć samochodem - tłumaczył.

Ekspert dodał, że często obserwujemy też zachowania, poprzez które mężczyźni próbują uciec od trudnych emocji - np. o charakterze uzależnieniowym. - Mężczyzna sięga po alkohol, marihuanę, częściej pali papierosy lub zaczyna palić, może też zwiększyć swoją aktywność fizyczną, zacznie biegać albo chodzić na siłownię, ale w taki sposób, która jest dla niego nietypowa - wskazał współautor książki "Męska depresja. Jak rozbić pancerz".

Dlatego - jak podkreślał dr hab. Krzysztof Krajewski-Siuda - tak ważna jest wiedza i zerwanie z kulturowymi stereotypami na temat męskości. - Jak mężczyzna przychodzi do psychiatry, to jest to przeważnie już depresja ciężka. To zaczyna się powoli zmieniać wraz ze zmianą świadomości - podsumował rozmówca Piotra Maślaka.