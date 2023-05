Zobacz wideo

"Rząd USA jest zaniepokojony przyjęciem przez polski rząd nowej legislacji, która może zostać nadużyta do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce. Podzielamy obawy wyrażane przez wielu obserwatorów, że to prawo tworzące komisję badającą rosyjskie wpływy, może być wykorzystane do blokowania kandydatur polityków opozycji bez należytego procesu prawnego" - napisał w oświadczeniu rzecznik resortu dyplomacji.

Wezwał przy tym rząd w Warszawie, by zapewnić, że komisja nie będzie używana do ograniczania wyboru dla wyborców lub "nadużywana w sposób, który może wpłynąć na postrzeganie prawowitość wyborów". Wcześniej podobną opinię wygłosił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

"Lex Tusk" z podpisem prezydenta

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Jednocześnie poinformował, że skieruje dokument do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent podpisując ustawę nie przychylił się do apeli i opinii ekspertów, którzy zwracali uwagę na niekonstytucyjność zapisów, które znalazły się w kontrowersyjnej ustawie, którą nazwano "lex Tusk". O zawetowanie ustawy przyjętej głosami PiS i jego sojuszników apelowała m.in. Naczelna Rada Adwokacka, Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał uwagę na przepisy, które łamią obowiązujące przepisy.

Komisja, w której - jak wynika z deklaracji partii opozycyjnych - zasiadać będą wyłącznie członkowie koalicji rządowej.

