Matka zamordowanej Anastazji: Córka chciała jak najszybciej wyjechać z Kos

W ostatniej rozmowie z mamą dziewczyna narzekała, że się oparzyła podczas pracy na kuchni a rana się nie goi. - Zadzwoniła do mnie kiedy byłam w salonie fryzjerskim i nie za bardzo miałam możliwość z nią rozmawiać. Mówiła o tym poparzeniu, które od kilku dni leczyła maściami przepisanymi przez lekarza. Przesyłała mi zdjęcia strupa i dopytywała, co ma z tym zrobić. Taka szybka i zwyczajna była ta nasza ostatnia rozmowa - wspomina matka.

Pani Natalia, gdy tylko dowiedziała się o zaginięciu córki, poleciała szukać jej na wyspę Kos. Byli z nią detektywi, którzy zadeklarowali pomoc rodzinie. Po kilku dniach spełnił się najczarniejszy scenariusz. W niedzielę wolontariusze odnaleźli ciało Anastazji, było porzucone w zaroślach. We wtorek, już po przekazaniu próbek DNA potrzebnych do identyfikacji ciała oraz po przesłuchaniu chłopaka zamordowanej Polki, matka Anastazji wróciła do Polski.

W rozmowie z PAP kobieta opowiedziała o przebiegu jej pobytu na Kos. Jak wcześniej informowaliśmy, śledczy nie okazali ciała matce dziewczyny. Do potwierdzenia tożsamości Anastazji pobrali od niej DNA. - Nie pokazali mi żadnej rzeczy osobistej córki, nawet kawałka ubrania. Dlatego też może to do mnie wszystko wciąż nie dociera - opowiada pani Natalia.

- Ja za to poinformowałam śledczych o złotym pierścionku z diamentem, który Anastazja miała na palcu. Jest jeszcze jedna rzecz, która pozwoli mi rozpoznać córkę, ale wiem to tylko ja i zostawię to dla siebie. Wciąż nie wierzę, że córka nie żyje. To jest jakiś zły sen, z którego zaraz się obudzę. Wyprałam i wyprasowałam jej rzeczy. Poukładałam w szafie tak, jakby zaraz miała wrócić do domu - wyznała kobieta.

"Córce się na Kos nie podobało. Chciała jak najszybciej wrócić"

Wspominając córkę dodała, że Anastazja nie była do końca zadowolona z pracy na greckiej wyspie. - Córce się na Kos nie podobało. Chciała jak najszybciej wrócić - powiedziała nam pani Natalia.

Opowiedziała też o relacji łączącej jej córkę z Michałem, chłopakiem z którym była od 10 lat. - Anastazja bardzo kochała Michała. Byli ze sobą od 10 lat. Nasze rodziny się znały. Michał był dla nas jak syn. Mieszkał z córką. Anastazja nigdy w życiu nie poszłaby dobrowolnie z innym mężczyzną do łóżka - powiedziała kategorycznie pani Natalia.

Anastazja zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media poinformowały, że znaleziono ciało 27-letniej Polki. Zwłoki zostały znalezione około godz. 19 czasu lokalnego, około kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, aresztowanego wcześniej przez policję i 500 metrów od miejsca, w którym w sobotę znaleziono telefon komórkowy Polki.

Przeprowadzona w poniedziałek późnym wieczorem na wyspie Rodos sekcja zwłok Polki potwierdziła śmierć przez uduszenie. Lekarze podkreślili jednak, że ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu, co znacznie utrudniało badania. Głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa jest 32-letni mężczyzna z Bangladeszu, który konsekwentnie nie przyznaje się do winy. W środę odbywa się kolejne przesłuchanie Banglijczyka. Śledczy zapowiadają zmianę zarzutów- 32-latek ma zostać podejrzany nie o porwanie i gwałt tylko o zabójstwo.

Zbigniew Ziobro: Polscy prokuratorzy wzięli udział w przesłuchaniu podejrzanego na Kos

Główny podejrzany w sprawie o zamordowanie 27-letniej Anastazji Rubińskiej na Kos, 32-letni mężczyzna z Bangladeszu, został w środę przed godz. 13 doprowadzony do sądu. Na miejscu w Grecji są prokuratorzy z Polski. "Polscy prokuratorzy, którzy na moje polecenie udali się do Grecji, wzięli dziś udział w przesłuchaniu podejrzanego przez sędziego śledczego na wyspie Kos" - przekazał w środę na Twitterze Zbigniew Ziobro.

Wcześniej o tym, że na przesłuchaniu podejrzanego obecni byli polscy prokuratorzy, poinformował PAP mecenas Jarosław Kowalewski, który reprezentuje rodzinę Anastazji w Polsce.

Minister Ziobro podkreślił w środę rano, że na Kos udało się dwóch prowadzących śledztwo prokuratorów z Wrocławia. "Trwają intensywne rozmowy z prokuraturą i Ministerstwem Sprawiedliwości Grecji, by uzyskali oni zgodę na udział w czynnościach procesowych i niezwłocznie zapoznali się z zebranymi dotychczas dowodami" - informował.