"Lala" i "Góral" w rękach policji. "Legendarni złodzieje z Wołomina" wpadli w skradzionym samochodzie

Zobacz wideo

Według policji "Lala" i „Góral" to "legendarni złodzieje samochodów z Wołomina". Tygodniowo ich łupem padało nawet 10 aut. "Dwa dni temu podczas brawurowej akcji policjantów z grupy 'Orzeł' stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową zostali zatrzymani na jednej z obwodnic Warszawy. Mężczyźni wpadli w momencie, kiedy skradziony na Pradze Południe samochód próbowali przeprowadzić do 'dziupli' w okolicach Wołomina" - czytamy w komunikacie Komendy Stołecznej Policji.

REKLAMA

Złodzieje zostali złapani na gorącym uczynku Komenda Stołeczna Policji

"Lala" i "Góral" tymczasowo aresztowani

Mężczyźni usłyszeli po trzy zarzuty kradzieży z włamaniem do samochodów. Będą też odpowiadali za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Do prokuratury trafił też wniosek o wszczęcie wobec obu zatrzymanych śledztwa pod zarzutem czynnej napaści na policjantów. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora prowadzącego sprawę, zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Jak poinformowała policja, łupem złodziei najczęściej padały pojazdy marek japońskich i koreańskich, które w "dziupli" w okolicach Wołomina, demontowane były na części. Policjanci znaleźli urządzenia elektryczne służące do kradzieży pojazdów, m.in. Codegrabber, czyli emulator klucza, potocznie zwany gameboyem.