Dotychczasowa koncesja wygasa na początku listopada. Radio TOK FM wniosek o przedłużenie zgody na nadawanie złożyło w październiku 2022 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na środowym posiedzeniu zdecydowała, że koncesja zostanie przedłużona.

Jak powiedział przewodniczący KRRiT w rozmowie z reporterem TOK FM Maciejem Kluczką, decyzja w sprawie rekoncesji zapadła jednogłośnie. Stało się to po analizie monitoringu stacji. Maciej Świrski stwierdził też, że decyzję podjęto, "żeby pokazać, że jest wolność słowa w Polsce". - Ponieważ ewentualny brak udzielenia koncesji byłby interpretowany jako brak wolności słowa - podkreślił.

Sprawa koncesji dla Radia TOK FM teraz trafi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nie wiadomo, ile potrwa wydanie parametrów technicznych dla wszystkich lokalizacji. Dopiero potem nastąpi ostateczne wydanie koncesji na nadawanie.

Kara dla Radia TOK FM

Oczekiwanie na przedłużenie koncesji zbiegło się z tym że szef KRRiT Maciej Świrski wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ukarania Radia TOK FM za naruszenie artykułu 18 ustęp 1 Ustawy o radiofonii i telewizji. "Wynikiem postępowania, w którym stwierdzono naruszenie przez Spółkę Inforadio Sp. z o.o. art. 18 ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji poprzez rozpowszechnienie w programie TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne, audycji pt. 'Pierwsze śniadanie w TOK-u', wyemitowanej w dniu 7 czerwca 2022 r., o godz. 6.40, propagującej działania sprzeczne z prawem, poglądy i postawy sprzeczne z moralnością i dobrem społecznym oraz zawierające treści nawołujące do nienawiści i treści dyskryminujące" - ogłoszono. Nadawca TOK FM odwołał się od decyzji przewodniczącego KRRiT.

