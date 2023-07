Wizerunkowa wtopa PZPN-u. Działacz skazany za korupcję w samolocie z kadrą. Ostre reakcje sponsorów

Zobacz wideo

To nie są dobre miesiące dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od słynnej afery z niedoszłymi premiami z publicznych pieniędzy za występ na mundialu w Katarze, nic nie układa się po myśli Cezarego Kuleszy i spółki. Teraz PZPN musi się tłumaczyć, dlaczego w samolocie na mecz z Mołdawią znalazł się były działacz zamieszany w korupcję.

Chodzi o Mirosława Stasiaka, prawomocnie skazanego w słynnej aferze korupcyjnej w polskim futbolu. Ciąży na nim jednocześnie 10-letni zakaz działalności w strukturach piłkarskich.

PZPN dopiero po trzech dniach od ujawnienia afery wystosował w tej sprawie komunikat.. A w nim winę zrzucił na sponsorów. PZPN tłumaczył, że Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów związku, ale z racji zasady poufności nie zdradził jego nazwy. Na reakcję środowiska nie trzeba było długo czekać.

"Bardzo poważnie zastanawiamy się nad kontynuowaniem wsparcia polskiej piłki w formule, którą ostatnio obserwujemy" - przekazał w mediach społecznościowych Rafał Brzoska, założyciel i szef firmy InPost, która od ponad roku jest sponsorem strategicznym reprezentacji Polski.

Brzoska oczekuje wskazania, który z partnerów PZPN zaprosił Stasiaka i grozi konsekwencjami w postaci przerwania współpracy. "Sugerowanie przez PZPN, że osoba powiązana z korupcją w piłce, czyli Pan Stasiak rzekomo był zaproszony do Mołdawii przez jednego ze sponsorów (gdzie InPost jest jednym ze sponsorów) jest skandalicznym nadużyciem! Na meczu od nas byli jedynie pracownicy firmy. Oczekujemy natychmiastowego podania informacji, który ze sponsorów rzekomo zaprosił tę osobę. Po drugie - bardzo poważnie zastanawiamy się nad kontynuowaniem wsparcia polskiej piłki w formule, którą ostatnio obserwujemy. Nie pozwolimy na to, by nasz brand był wiązany z korupcją" - napisał na Twitterze Brzoska. Umowa wiąże obie strony do czerwca 2024 roku.

Od zaproszenia dla Stasiaka odcięło się także kilku innych sponsorów, m.in. STS i Orlen.

Tarczyński S.A. zdecydował się na zerwanie współpracy z PZPN. "Traktujemy aktualną sytuację bardzo poważnie, dlatego podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z PZPN w obecnej formule. Nie przedłużymy umowy, którą podpisaliśmy we wrześniu 2022 roku, a nasz dział prawny aktualnie analizuje możliwości jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w obliczu zaistniałych sytuacji" - czytamy w oświadczeniu prezesa spółki Jacka Tarczyńskiego.

