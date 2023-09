Michał Probierz został nowym trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Decyzję ogłosił prezes PZPN Cezary Kulesza.

Probierz zastąpił Fernando Santosa, który rozstał się z biało-czerwonymi 13 września. Portugalczyk prowadził kadrę Polski przez niespełna dziewięć miesięcy.

Michał Probierz nowym trenerem reprezentacji Polski

Probierz urodził się 24 września 1972 w Bytomiu. To były piłkarz, trener. Z drużynami, które prowadził, m.in. zdobywał Puchar i Superpuchar Polski. Z Jagiellonią Białystok został w 2017 roku wicemistrzem Polski. Probierz od lipca 2020 roku prowadził polską reprezentację U-21.

Debiutem Michała Probierza będzie kolejny mecz eliminacyjny do ME - 12 października. Biało-czerwoni zagrają - na wyjeździe - z Wyspami Owczymi.

Probierz to 51. selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski.

