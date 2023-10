Zobacz wideo Dominika Wielowieyska komentuje wypowiedź Morawieckiego z konwencji w Katowicach

"Zielona granica" Agnieszki Holland, obraz o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy, mimo rządowej nagonki, jest najchętniej oglądanym polskim filmem w 2023 roku. Jeszcze w ubiegły piątek dystrybutor informował o 260 282 osobach, które obejrzały film. W poniedziałek okazało się, że liczba ta jest znacznie wyższa. Na sukces frekwencyjny wpłynęło m.in. Święto kina, które przypadło w minioną sobotę. W ten dzień w kinach w całej Polsce można było pójść na seans w cenie od 12 zł. Z oficjalnych danych wynika, że widzowie obejrzeli "Zieloną granicę" nie tylko w sobotę.

"Zielona granica" otrzymała Nagrodą Specjalną w Wenecji. Otrzyma także specjalną nagrodę na festiwalu założonym przez Jana Pawła II. Film "Zielona granica" Agnieszki Holland porusza ludzkie sumienia i otwiera serca widzów - uznali organizatorzy festiwalu filmowego Tertio Millennio, który postanowili przyznać reżyserce Nagrodę Specjalną Fuoricampo. Uroczystość odbędzie się 13 listopada w Filmotece Watykańskiej, Agnieszka Holland odbierze nagrodę w obecności najwyższych hierarchów Watykanu.

Niestety polski obóz rządzący urządził na obraz Agnieszki Holland nagonkę. MSWiA zapowiedziało emisję specjalnie przygotowanego przez władzę spotu.

