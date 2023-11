Zobacz wideo

Wirtualna Polska dotarła do pisma, które szef KRRiT miał wysłać do szefów mediów rządowych. Maciej Świrski ma ostrzegać w nim przed "bezprawnym przejęciem mediów". Prawdopodobnie nawiązuje w ten sposób do zapowiedzi KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, które po przejęciu władzy chcą zmiany w upolitycznionej TVP, a także Polskim Radiu.

W jego treści znaleźć można następujące sformułowania: "Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej wypowiedzi polityków niektórych partii politycznych dotyczące bezprawnego przejęcia mediów publicznych, uczulam państwa, żebyście zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i waszego majątku służącego do tworzenia i emisji programów".

Autentyczność dokumentu, w którym jest mowa o wzmocnieniu "ochrony budynków" wspomnianych mediów oraz "dodatkową szczegółową kontrolę przybywających gości", potwierdziła dziennikarzom WP rzecznik prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska. Napisała portalowi: "Zagrożenia dla pracowników mediów publicznych szczegółowo określono w programie Koalicji Obywatelskiej. Były one wielokrotnie powielane w różnych doniesieniach medialnych".

Maciej Świrski to prawicowy publicysta, który z rekomendacji PiS został szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.