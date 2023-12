Zobacz wideo

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek podpisał ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

Chodzi o nowelę Polski 2050-TD, zgodnie z którą, gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. W tym roku niedziele handlowe przed świętami wypadają 10 i 17 grudnia. Takie rozwiązanie uzasadniono szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków.

