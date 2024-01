Fundusz Kościelny do likwidacji. Zyskają na tym wszyscy. Również Kościół

Zobacz wideo

Donald Tusk ogłosił początek prac na likwidacją Funduszu Kościelnego i zastąpieniu go odpisem podatkowym, który będzie całkowicie dobrowolny. W audycji "Poranek radia TOK FM" skomentował to gość Cezarego Łasiczki, prof. Paweł Borecki - specjalista prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego.

REKLAMA

Zło w smartfonie

Profesor już na początku przypomniał, że to nie pierwsza taka próba, już w 2011 r. Donald Tusk, również będący wtedy premierem zapowiedział w trakcie swojego expose zniesienie Funduszu Kościelnego. Wtedy skończyło się po długich pracach na projekcie ustawy, który nawet nie został wniesiony do Sejmu.

- Przez te 12 lat wiele się zmieniło - przyznał jednak profesor Borecki. - Zmieniło się dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu zwłaszcza, który zespolił Kościół z partią rządzącą. Zmieniło się dzięki takim hierarchom jak arcybiskup Jędraszewski. Zmieniło się dzięki temu, że Kościół, w trakcie minionych lat, reżim Kaczyńskiego legitymizował i wspierał - wyliczał gość.

- Weszło w życie nowe pokolenie skutecznie zlaicyzowane przez lekcje religii. - zauważył Borecki - Kościół niestety nie jest w stanie zapanować nad internetem. W każdym smartfonie - mówię ironicznie - czai się zło. W związku z tym to jest zupełnie inne, bardzo zmienione społeczeństwo - stwierdził z przekonaniem. - I teraz jedyne co Kościołowi pozostaje to ograniczać straty wizerunkowe i duszpasterskie - powiedział.

Lekcje formacyjne

Tym bardziej, że zdaniem specjalisty prawa wyznaniowego dziś Fundusz Kościelny jest dla Kościoła mocno wizerunkowo obciążający - W interesie Kościoła jest zniesienie Funduszu Kościelnego, ponieważ jest to taki instrument, takie hasło, taka pałka propagandowa w rękach środowisk lewicowych i antyklerykalnych. A potencjał antyklerykalizmu jest w polskim społeczeństwie duży - przyznał.

Ekspert zauważył przy tym, że finansowe znaczenie Funduszu nie jest wcale duże. - To jest tylko taka wisienka na torcie. Duchowieństwo, przede wszystkim duchowieństwo katolickie otrzymuje bardzo poważne wsparcie ze środków publicznych, samorządowych i państwowych z tytułu wynagrodzenia za lekcje religii. A lekcje religii to nie są lekcje religioznawstwa, czyli lekcje oparte na przesłankach naukowych. To są lekcje formacyjne, byśmy powiedzieli językiem instytucji. To jest czysty przekaz wiary. Jak chcą antyklerykałowie: indoktrynacja religijna - powiedział Borecki. - I za to przede wszystkim duchowni katoliccy oraz katecheci świeccy dostają pieniądze ze środków publicznych - powtórzył, po czym wyliczał dalej. - Są wydziały teologiczne na szeregu uniwersytetów państwowych. Są uczelnie kościelne całkowicie finansowane ze środków publicznych. Są duszpasterstwa w instytucjach publicznych, zwłaszcza w służbach mundurowych, resortach siłowych - zauważył.

- To są pensje dla odpowiednich duszpasterzy, bardzo sowite. - stwierdził, przy czym nie mógł powstrzymać się od dygresji.. - Tylko efektów nie widać tego duszpasterstwa, bo na komendach policji giną ludzie - Profestor Borecki dodał, że podczas stanu wojennego na komendach zginęło około stu osób, a w ciągu ostatnich 8 lat podobno 120 osób - - I jakoś nikt z tego nie robi afery, a przecież tam mają działać duszpasterze katoliccy. - przypomniał. - Jeśli działają, to działają nieefektywnie - podsumował.

Reklamy związków wyznaniowych

Ewentualne przyszłe zmiany zdaniem specjalista prawa wyznaniowego będą miały jeszcze jeden ważny efekt - Proszę zwrócić uwagę na aspekt pozafiskalny wprowadzenia asygnaty podatkowej. Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe będą musiały zacząć starać się o względy podatników - przyznał. - Bo inaczej nie dostaną pieniędzy. Czyli nie będzie można sobie pozwolić na jakieś idiotyczne wypowiedzi. Nie będzie sobie można pozwolić na takie fenomeny jak wiadome wydarzenia w Dąbrowie Górniczej - przypomniał aferę sprzed kilku miesięcy.

- Myślę, że asygnata podatkowa ożywi nam rynek religijny, tak jak ożywiła rynek organizacji pożytku publicznego. Przed dniem składania PITów zauważycie państwo reklamy poszczególnych związków wyznaniowych. - przewidywał gość. - i wprowadzenie asygnaty podatkowej wcale nie oznacza, że każdy katolik przeznaczy ją na kościół katolicki. We Włoszech nieproporcjonalnie duże środki z odpowiedniej włoskiej asygnaty podatkowej dostają mniejszości wyznaniowe.- opowiedział Borecki. - To tylko przyczyni się do polepszenia jakości życia religijnego - stwierdził z przekonaniem.