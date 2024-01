Tak Morawiecki dotował kościół. Miliony na inwestycje dla duchownych

Zobacz wideo

"Zaplecze sportowe dla salezjanów (930 tys. zł), budynek konferencyjny dla oazy w Krościenku (trzy razy po blisko 10 mln zł w trzy lata), rozbudowa domu pomocy społecznej w ełckim Caritasie (3 mln zł) to tylko niewielka część dotacji premiera Mateusza Morawieckiego przekazywanych w ostatnich czterech latach organizacjom pozarządowym" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Dziennik pisze, że część beneficjentów dotacji celowych kancelarii premiera w czasach rządów Morawieckiego poznano dzięki kontrolom, jakie urzędnicy Kancelarii Premiera Rady Ministrów przeprowadzili w ostatnich latach, badając prawidłowość wydatków. Gazeta podkreśla, że dzięki kluczowej nowelizacji ustawy o wolontariacie w 2018 r. dotacje premiera przyznawano poza publicznym konkursem.

"Najbardziej skorzystały na tym podmioty związane z Kościołem. Odwrócono sens takich inwestycji, wskazując, że to premier zleca zadania publiczne do wykonania podmiotom" - czytamy.

Według dziennika z analizy części dotacji, które poddano kontroli, wynika, że na dofinansowanie na inwestycje budowlane mogły liczyć podmioty głównie związane z Kościołem - zaczęto podpisywać z nimi umowy od 2019 r.

