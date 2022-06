Co lepsze na czas inflacji: obligacje skarbowe czy lokaty?

Jak ogłosił GUS, inflacja wynosi już 13,9 proc w skali rocznej .

Od wielu miesięcy Rada Polityki Pieniężnej regularnie podnosi stopy referencyjne. Po ostatnim posiedzeniu Rady, stopy wzrosły o kolejne 75 pb. i osiągnęły wysokość 6 proc. w skali rocznej.

W ślad za nimi w górę poszły raty kredytów. Banki, skore do podnoszenia stóp procentowych kredytów, mniej chętnie podnoszą oprocentowanie wkładów i lokat.

Jednak w ostatnim miesiącu wzrosło oprocentowanie lokat PKO bp i zaczyna powoli rosnąć w pozostałych bankach.

- Mam nadzieję, że we wszystkich bankach komercyjnych prowadzone są pilne analizy dotyczące podniesienia stóp procentowych na depozyty dla obywateli i dla firm. To powinno się dzisiaj dziać na naszych oczach, w ślad za wzrostem oprocentowania obligacji - apelował do banków premier Mateusz Morawiecki na majowym XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Niestety oprocentowanie na kontach oszczędnościowych i lokatach nie zbliża się nawet do wysokości inflacji. Eksperci uważają, że oprocentowanie lokat będzie dalej rosło, jednak w tej chwili lokaty nie zabezpieczają naszych pieniędzy przed inflacyjną utratą wartości.

Także obligacje skarbowe nie chronią oszczędności, bo oprocentowanie nawet tych indeksowanych inflacją nie pozwala uciec przed utratą wartości pieniądza. W czerwcu Ministerstwo Finansów wypuściło nowe obligacje zmiennoprocentowe, roczne i dwuletnie. Zostały oprocentowane na poziomie odpowiednio: 5,25 proc i 5,50 proc i są powiązane ze stopą referencyjną NBP.

- Rząd znacząco poprawia ofertę obligacji. Ale szału i tak nie ma - pisał o tych obligacjach Bankier.pl

Podsumowując, zarówno lokaty, jak i obligacje skarbowe chronią lepiej niż przysłowiowa skarpeta, jednak w obu przypadkach pieniądze nadal notują utratę wartości, gdyż oprocentowanie tych mechanizmów finansowych nie dogania inflacji.

Inne możliwości zainwestowania gotówki. Dla ryzykantów, cierpliwych i pokolenia Z

Gdzie jeszcze można próbować schronić się z gotówką, żeby uratować chociaż część jej wartości? Oto kilka możliwości:

Akcje - to instrument dla osób nie bojących się ryzyka. W które spółki najbezpieczniej inwestować podczas inflacji wyjaśnia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

- Inwestowanie w akcje w czasie wysokiej inflacji może wiązać się np. z wybieraniem spółek, które są w stanie „przerzucić" wyższe koszty na klientów, a jednocześnie oferujące towary i usługi bez których trudno się obyć - czytamy na portalu stowarzyszenia.

Złoto - to odwieczny sposób ochrony kapitału, używany z powodzeniem od tysięcy lat. Jego wadą jest to, że nie generuje przychodów jak akcje czy obligacje, jednak zdecydowaną zaletą jest to, że jest niezależny od władz krajów.

- Jak pokazuje historia, w długim lub bardzo długim okresie złoto to dobry sposób na ochronę przed inflacją. Odpowiedź nie jest już tak jasna gdy mówimy o krótszym horyzoncie – sporo zależy od tego, co dzieje się z cenami złota na światowych rynkach, w jakiej walucie dokonujemy inwestycji i jakie mamy alternatywy - wyjaśnia Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Nieruchomości - to w ostatnich latach hit inwestycyjny w Polsce. Inwestować w nieruchomości można w różny sposób: np. jak premier Mateusz Morawiecki kupując ziemię, i po kilku latach sprzedając ją z ogromnym zyskiem. Można też kupić mieszkanie na wynajem, a następnie zarabiać na jego wynajmowaniu.

Waluty - to chyba najprostszy sposób zdywersyfikowania posiadanych środków i uchronienia ich przed wahaniami wartości. Wystarczy pójść do kantoru lub skorzystać z kantoru online i oszczędności w złotych zamienić na walutę. Tak zrobiło np. wielu posłów, co można zobaczyć w ich oświadczeniach majątkowych. Jeden z najbogatszych parlamentarzystów, Artur Łącki wykazał, że posiada poza złotówkami, 140 tys. euro i nieco ponad 7 tys. dolarów.

Warunkiem dobrej inwestycji w waluty jest jednak kupowanie ich w tzw. dołku. Dziś, to zdecydowanie nie ten czas. Złoty spada, a euro, dolar i frank szwajcarski są sporo droższe niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Kryptowaluty - to aktywa przyciągające przede wszystkim młodych inwestorów. Bitcoiny i inne krypotwaluty są nowym walorem, nieznanym jeszcze szerokiemu gronu drobnych ciułaczy.

- Daniel Kostecki, analityk Cinkciarz.pl, utrzymuje, że inflacja pcha inwestorów w stronę kryptowalut, a w ubiegłym roku liczba inwestorów na tym rynku mogła zwiększyć się o blisko 70 proc. - możemy przeczytać na stronie Parkiet.com

Jednak po wielu miesiącach (a nawet latach) wzrostów, także na rynku kryptowalut widać ostatnio spadki.

Gdy zysk liczony jest nie tylko w pieniądzu. Warren Buffett: Istnieje jeden rodzaj inwestycji, który przyćmiewa wszystkie inne

Chcąc zabezpieczyć pieniądze przed utratą wartości, nie zawsze trzeba nabywać papiery wartościowe czy grunty. Istnieją także inne sposoby zainwestowania nadwyżek finansowych. Oto dwa z nich:

Sztuka - to dziedzina, w którą inwestują nie tylko zwolennicy pomnażania gotówki, ale także miłośnicy sztuki. Zakup obrazu młodego, dobrze zapowiadającego się artysty, to sposób na kupienie przedmiotu, który będzie cieszył oczy i zdobił dom, za (jeszcze) nieduże pieniądze. Wartość dzieła być może wzrośnie, a artysta z czasem stanie się ceniony. Niestety, nikt nie zagwarantuje inwestorowi, że to właśnie obraz tego malarza będzie pomnażał swoją wartość. Wybór dzieł sztuki jako inwestycja może więc być jeszcze trudniejsza niż wybór obligacji.

Inwestycja w siebie - podczas spotkania z akcjonariuszami, najbogatszy człowiek świata, Warren Buffett powiedział: "Jakiekolwiek masz umiejętności, nikt nie może ci ich zabrać. Inflacja też tego nie zrobi. Najlepszą inwestycją jest rozwijanie siebie"

- Istnieje jeden rodzaj inwestycji, który przyćmiewa wszystkie inne: inwestuj w siebie. Zajmij się tym, co uważasz za swoją słabość i zrób to teraz - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przytacza słowa Buffetta opublikowane w Forbes w 2017 r.

