Serial "Królowa" - Andrzej Seweryn w roli drag queen w nowym serialu Netflix. Zobacz zwiastun

Serial "Królowa" - Andrzej Seweryn w roli ojca i drag queen

Serial "Królowa" będzie składał się z czterech odcinków. Fabuła opowiada o pochodzącej ze śląska rodzinie. Emerytowany krawiec Sylwester, wraca do Polski z Paryża, dokąd emigrował 50 lat temu. W paryskich teatrach wieczorami przeistaczał się w drag queen Lorettę.

- Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od wnuczki, w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki, która potrzebuje przeszczepu nerki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością - czytamy w zapowiedzi serialu.

- Królowa to przede wszystkim optymistyczna, pełna nadziei, poczucia humoru opowieść o odkupieniu, a także obalaniu stereotypów - pisze o swojej najnowszej polskiej produkcji Netflix.

"Królowa" - obsada i postacie. Andrzej Seweryn i Maria Peszek w trudnej relacji ojca i córki

Główną rolę w serialu zagra Andrzej Seweryn. Z kolei Maria Peszek wcieli się w Wiolettę, córkę Sylwestra, która nigdy nie poznała swojego ojca. Natomiast Julia Chętnicka zagra 18-letnią Izabellę, wnuczkę Sylwestra

W serialu zobaczymy również Antoniego Porowskiego, znanego fanom z serialu Netflix Porady różowej brygady. W roli Corentina, serdecznego przyjaciela Sylwestra - Kova Rea. W drugoplanowych rolach wystąpili Paweł Koślik, Henryk Niebudek, Piotr Witkowski, Veronique Bisciglia, Lucas Adelon Rembas, Himera, Lucy d'Arc, Bartłomiej Bobrowski aka Graża Grzech, Lola Eyeonyou Potocki, Mariusz Ząbkowski Dżag, Soa de Muse, Keiona i inni.

Pomysłodawcą serialu jest Arni Olafur Asgeirsson, za scenariusz odpowiadają Kacper Wysocki, Árni Ólafur Ásgeirsson i Ottó Geirborgi. Reżyserem jest Łukasz Kośmicki.

Fajne filmy na Netflix - nie tylko "Królowa". Netflix bogaty w polskie seriale

W ostatnim czasie Netflix sporo mocno stawia na polskie produkcje. Zaledwie kilka tygodni temu premierę miał serial "Zachowaj spokój" z Magdaleną Boczarską i Leszkiem Lichotą, będący adaptacją powieści Harlana Cobena. 23 czerwca Netflix udostępni "Królową" i to nie koniec polskich produkcji na tej platformie. W 2022 i 2023 roku w Netfliksie ma pojawić się aż 18 polskich filmów i seriali.

- Polskie produkcje poruszają widownię na całym świecie: wzruszają, bawią, fascynują i zachęcają do rozmowy. Nadchodzące miesiące to czas filmowych i serialowych premier, które dotykają rozmaitych tematów i reprezentują odmienne gatunki, konwencje i style filmowe. Dzięki temu trafiają w różnorodne gusta zarówno młodszej, jak i starszej publiczności. Cieszymy się z tego, jak się rozwijamy i jednocześnie szykujemy się do realizacji kolejnych inspirujących projektów." - Anna Nagler, dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych CEE w Netflix

Oto pełna lista polskich filmów i seriali zapowiadanych przez Netflix na lata 2022/2023: