Do końca przyjmowania deklaracji CEEB zostały ostatnie tygodnie. Deklaracja o źródłach ciepła online lub składana osobiście - to dwa sposoby złożenia dokumentu zgłaszającego piec i inne źródła ciepła w domu i na działce. Podpowiadamy jak zalogować się do systemu, jeśli składasz go online.

Paweł Sowa/Wydział Prasowy UM w Bielsku-Białej