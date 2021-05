"Myślałem, że jestem sam". Dlatego Kacper organizuje kampanię ze wsparciem dla młodych osób LGBTQ

Zobacz wideo

Młodzi, którzy poznają swoją orientację seksualną czy tożsamość płciową, często nie mają z kim porozmawiać i komu się zwierzyć. Bywa, że nawet w rodzinie nie mają wsparcia. Zdarza się, że ta sytuacja prowadzi do depresji, stanów lękowych, myśli samobójczych; pojawia się przemoc - również ze strony rówieśników.

REKLAMA

Temu właśnie przeciwdziałać ma kampania #NaWyciągnięcieRęki - wspólna akcja Kampanii Przeciw Homofobii i Facebooka. W jednym miejscu zebrano informacje o organizacjach społecznych, które pomagają osobom LGBTQ. Chodzi o pomoc psychologiczną, ale też prawną, socjalną czy po prostu o rozmowę. Znaleźć też można numery telefonów zaufania. Jest też wsparcie zdalne.

- Myślałem, że jestem sam, dopóki nie znalazłem swojej grupy – mówi transpłciowy Kacper Potępski, który występuje w jednym z kampanijnych spotów. - U mnie właśnie tak to wyglądało: przez długi czas byłem sam i sam musiałem odkrywać to, kim jestem. Całkiem przypadkiem trafiłem na terapię i dowiedziałem się, że istnieje grupa osób transpłciowych, że można się spotkać i tam poznałem swoją społeczność. I nagle okazało się, że jestem rozumiany, dostałem mnóstwo miłości i wsparcia - tłumaczy.

Anna Tereszko, aktywistka społeczności LGBTQ, jednocześnie administratorka działającej na Fb grup Queerantanna, przekonuje, że to niezwykle ważne, by mieć do kogo się odezwać i z kim porozmawiać. - Zdawaliśmy i zdawałyśmy sobie sprawę, że zwłaszcza w pandemii brakuje społeczności online i stąd pomysł na grupę - mówi. Powstała jako miejsce wspólnego spędzania czasu izolacji. - Część osób zgłaszała zapotrzebowanie właśnie na przebywanie wśród osób z naszej społeczności. Nie mieli tego w domu, ze względu na przebywanie często w homofobicznych rodzinach - dodaje adminka. Grupa to m.in. miejsce dyskusji na różne tematy, wspólne oglądanie filmów, klub dyskusyjny. - Takie poszukiwanie wspólnych tematów do spędzenia czasu - tłumaczy Anna Tereszko.

"Czasami potrzebna jest rozmowa, czasami specjalistyczne wsparcie"

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Kampanię Przeciw Homofobii i Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, aż 70 proc. z nich choć raz doświadczyło przemocy psychicznej lub fizycznej. Pandemia jeszcze to pogorszyła.

- Kluczowe dla młodzieży LGBT+ jest świadomość, że to jak siebie przeżywają, nie jest odosobnione. Wiedza na temat tego, gdzie szukać pomocy może uratować niejedno życie - wyjaśnia psycholożka, Wiola Jaworska.

Oprócz wspomnianej już grupy Queerantanna na Facebooku jest też szereg innych, jak choćby Córki Safony, Komfortawka czy Grupa Wsparcia dla Osób Transpłciowych. - Chodzi o to, by osoby młode nie czuły się same, żeby wiedziały, że są tacy, którzy im pomogą. Czasami potrzebna jest rozmowa, czasami specjalistyczne wsparcie - mówi psycholog, psychoterapeuta LGBT+ Jan Świerszcz, członek grupy psychologicznej KPH.

Polska staje się coraz bardziej homofobicznym krajem. Młodzi to widzą i przeżywają. Niezrozumienie i brak akceptacji boli, a niejednokrotnie rujnuje życie. W ostatnim rankingu dotyczącym równouprawnienia osób LGBT Polska zajęła ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Już drugi rok z rzędu.