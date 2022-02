Polski Ład a wybór formy opodatkowania 2022. Ostatni moment na zmianę!

Wybór formy opodatkowania w 2022 roku to trudny orzech do zgryzienia. Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, wielu przedsiębiorców zaczęło się nad nim zastanawiać. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania, muszą się spieszyć! Do kiedy możliwa jest zmiana formy opodatkowania 2022?

Fot. Pixabay.com