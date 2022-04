Pogoda na święta wielkanocne. Powrót zimy, czy wyczekiwana wiosna? Już wiemy, jaka aura czeka nas w Wielkanoc

Pogoda na święta wielkanocne 2022 - przydadzą się śniegowce, czy może sandałki?

Prognoza pogody na święta wielkanocne jest wciąż obarczona sporym ryzykiem błędu ze względu na odległy termin i niepewną sytuację baryczną nad naszą częścią Europy.

Jednak jak podaje serwis dobrapogoda24.pl, wstępne prognozy są raczej optymistyczne, bowiem żadna z nich nie zapowiada powrotu zimy.

Prognozy dwóch głównych modeli długoterminowych są nadal rozbieżne. Model ECMWF zapowiada umiarkowanie ciepłą wiosnę z temperaturami na poziomie 9-19 st. C. z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, lokalnymi burzami i okresami z silniejszym wiatrem. Z kolei model amerykański GFS nadal jest chłodny z temperaturą na poziomie zaledwie 4-12 st. C., co wydaje się raczej mniej realnym scenariuszem.

Jak czytamy w serwisie, najbardziej prawdopodobny jest więc wariant uśredniający dane z obu prognoz. Zakłada on temperaturę maksymalną w Polsce w czasie Wielkanocy i Lanego Poniedziałku na poziomie około 8-18 st. C. (+/- 2-4 st. C.). Miejscami pojawią się przelotne opady, lokalne burze i chwile z silniejszym wiatrem. Wszystko wskazuje więc na to, że w Wielkanoc będziemy mieli do czynienia z wczesno wiosenną aurą.

Pogoda długoterminowa 30 dni - czy w majówkę będziemy się opalać?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił wstępne i eksperymentalne przewidywania dotyczące temperatury i opadów na koniec kwietnia i maj. Wynika z nich, że kwiecień w całym kraju będzie chłodniejszy i bardziej mokry niż zwykle. W maju zaś na obszarze całej Polski średnia miesięczna temperatura najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 czyli między 12 - 15 stopni Celsjusza.

Miesięczna suma opadów w większości kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej. Wyjątkiem będzie północny zachód i południowy wschód, gdzie możliwa jest suma opadów w normie.

Kiedy są święta wielkanocne 2022? - najwyższa pora rozpocząć przygotowania

Wielkanoc to święto ruchome, obchodzone zawsze w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca W tym roku Wielkanoc wypada dość późno, bowiem w drugiej połowie kwietnia. Wielka Niedziela przypada na 17 kwietnia.

Tydzień później zaś Wielkanoc świętować będą osoby wyznanie prawosławnego. Wielkanocna Niedziela w cerkwiach będzie celebrowana 24 kwietnia.