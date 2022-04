Praca kontrolera ruchu lotniczego a stres. Tylko 2 proc. społeczeństwa nadaje się do tego zawodu

Kontroler ruchu lotniczego - jak wygląda praca osób zasiadających w wieży kontroli lotów?

Wydawać by się mogło, że praca kontrolera ruchu lotniczego to monotonne zajęcie polegające na godzinach spędzonych przed ekranami radarów. Tymczasem prawda jest taka, że jest to niezwykle intensywne i stresogenne zajęcie, które wiąże się z koniecznością podejmowania szybkich decyzji pod presją czasu.

Każdy kontroler ma pod swoją opieką jakiś kawałek przestrzeni powietrznej, jednocześnie musi także mieć na uwadze wszystko, co dzieje się na płycie lotniska. Do tego dochodzą takie czynniki, jak zmienne warunki atmosferyczne, nieprzewidziane zdarzenia takie, jak chociażby nieplanowane lądowania wymuszone np. stanem zdrowia pasażera, problemy techniczne i wiele innych.

Kontroler nie tylko obserwuje, ale również wydaje ustne polecenia pilotom komunikując się z nimi za pomocą radia. Dzięki jego pracy, samoloty wiedzą jak się bezpiecznie poruszać nie tylko w powietrzu, ale również na płycie lotniska, jak i gdzie kołować przed startem i po wylądowaniu, to kontroler przydziela pas startowy i zezwala na start lub lądowanie. W ciągu jednej godziny kontroler lotu może się komunikować radiowo i przekazać niezbędne informacje nawet trzydziestu pilotom.

- To my decydujemy o tym, czy pilot ma skręcić, zwolnić, zniżyć, o ile, na jak długo etc., czy ma to zrobić w tej sekundzie, czy jeszcze za moment. Ponosimy także odpowiedzialność za konsekwencje wszelkich manewrów. Prawną i psychiczną. Manewrów, które mają gwarantować przede wszystkim bezpieczeństwo, ale także komfort, ekonomikę i ekologię lotu, na tyle na ile to tylko możliwe. Manewrów, które wykonują piloci samolotów lecących z prędkościami przekraczającymi czasem 900 km/h względem ziemi. Manewrów, którymi musimy pokierować w taki sposób, by finalnie uzyskać odległości między samolotami z precyzją liczoną w dziesiątych mili morskiej (ok. 185 metrów) – powiedział w serwisie prawo.pl Franciszek Teodorczyk, przewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Ile godzin pracuje kontroler ruchu lotniczego? - intensywna praca wymaga długich przerw

Dzień pracy kontrolera ruchu lotniczego wynosi 7,5, z czego na stanowisku spędza 5,5 godziny. Nie ma bowiem możliwości, by ktokolwiek wytrzymał tyle czasu w tak intensywnym skupieniu i stresie, dlatego po każdych dwóch godzinach pracy, kontroler musi udać się na godzinną przerwę. Praca ta odbywa się w cyklu: 2 h pracy, godzina przerwy, 2 h pracy, godzina przerwy, 1,5 h pracy. W czasie przerwy kontroler może skorzystać z basenu, siłowni czy innej formy relaksu i odprężenia, by następnie wrócić na swoje stanowisko pracy z nową energią.

Kontroler ruchu lotniczego - zarobki są wysokie, nawet na etapie szkolenia

Zarobki kontrolerów ruchu lotniczego są wysokie, ale adekwatne do poziomu odpowiedzialności i stresu, z jakim wiąże się ta praca. Pamiętajmy bowiem, że praca na tym stanowisku wiąże się z odpowiedzialnością za życie tysięcy pasażerów i mienie o bardzo wysokiej wartości. Nic więc dziwnego, że musi być odpowiednio wynagradzana. Zarobki kontrolerów są wysokie już na etapie szkolenia. Jak czytamy w serwisie iinterviewme.pl:

etap szkolenia do uzyskania wstępnej licencji S-ATCL (ok. 1,5 roku) - zarobki ok. 11 tys. zł brutto

okres praktyk On-the-Job Training (9-10 miesięcy) - zarobki ok 14-17 tys. zł brutto

zarobki po otrzymaniu licencji ATCL - ok. 20 tys. zł brutto na start

Zarobki kontrolera ruchu lotniczego rosną wraz ze stażem. Dodatek stażowy wynosi od 3% do 20%.

Kontrolerzy ruchu lotniczego mają dodatkowy, 15-dniowy płatny urlop. Oprócz tego PAŻP prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny, gdzie odkłada dodatkowe 7% pensji pracownika.