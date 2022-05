Egzaminy ósmoklasistów 2022 w toku. Rozpoczęły się we wtorek 24 maja i potrwają do 26 maja. Dodatkowe podejście dla osób, które nie mogły stawić w pierwszym terminie będzie możliwe 13,14 i 15 czerwca. Przed uczniami kończącymi szkołę podstawową jest więc kilka stresujących dni. Jak poradzić sobie ze stresem i przekuć go w mobilizację przed egzaminem? CKE wydała pomocny poradnik.

Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl