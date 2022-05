Czy na egzaminy ósmoklasistów można się spóźnić?

Na żaden egzamin nie wolno się spóźnić. Szczególnie na egzamin państwowy, jakim jest egzamin ósmoklasisty. To oficjalne sprawdzenie wiedzy, które odbywa się o tej samej porze, w całym kraju.

Rozpoczęcie i przebieg egzaminu regulują przepisy, z którymi można zapoznać się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: cke.edu.pl egzamin ósmoklasisty

W każdej polskiej szkole, o tej samej godzinie otwierane są arkusze egzaminacyjne, które do tego momentu pozostają tajne. W momencie ich otwarcia i poznania pytań egzaminacyjnych, nikt już nie może wchodzić, ani wychodzić z sali. To dlatego, gdy wybije godzina rozpoczęcia egzaminu i zostaną otwarte koperty z arkuszami, nawet najbardziej pobłażliwy nauczyciel nie ma prawa wpuścić do sali spóźnialskich.

Pozostaje więc pamiętać o tym, że tego jednego dnia nie wolno się spóźnić do szkoły. Należy wyjść z domu wcześniej i nie docierać w ostatniej chwili przed zamknięciem drzwi sali egzaminacyjnej, tylko być na miejscu przynajmniej kwadrans wcześniej.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - co zrobić gdy się spóźnisz?

Jeśli dojdzie do nieprzewidzianych okoliczności, które doprowadzą do tego, że dotrzesz do szkoły zbyt późno i drzwi do sali egzaminacyjnej są już zamknięte, nie wpadaj w rozpacz. Z każdej sytuacji są jednak wyjścia. Niestety, w dniu spóźnienia już nie napiszesz egzaminu, jednak możesz to zrobić w dodatkowym terminie.

Oto co zrobić gdy zdarzy ci się spóźnić:

Nie panikuj, działaj,

Pamiętaj o drugim terminie egzaminu ósmoklasisty,

Napisz z rodzicami lub opiekunami podanie do dyrektora szkoły o możliwość podejścia do egzaminu w drugim terminie. Podanie musi zawierać uzasadnienie powodu niestawienia się na czas w dniu egzaminu. Podanie warto napisać i złożyć jeszcze tego samego dnia.

Egzamin ósmoklasisty - co zrobić, gdy zachorujesz?

Nie tylko spóźnienie może uniemożliwić udział w egzaminie. Innym zdarzeniem losowym, które powoduje pokrzyżowanie planów egzaminacyjnych jest choroba.

W przypadku zachorowania ważne jest żeby zadbać o posiadanie zwolnienia lekarskiego, wypisanego na dzień egzaminu lub obejmującego terminy egzaminów.

W przypadku nieobecności z powodu choroby, także trzeba niezwłocznie złożyć w gabinecie dyrektora szkoły podanie o możliwość przystąpienia do testu w dodatkowym terminie. W podaniu, tak jak w przypadku spóźnienia, należy podać powód nieobecności i dodatkowo dołączyć zwolnienie od lekarza dokumentujące zachorowanie.

Egzaminy ósmoklasisty 2022 - kiedy są terminy podstawowe i dodatkowe?

Przypominamy daty obu terminów tegorocznych egzaminów: