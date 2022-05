Pomysł na Dzień Matki? Wspólny czas - najlepsze co możesz dać mamie

Zastanawiając się nad prezentami dla najbliższych zwykle skupiamy się na przedmiotach, które mogą ich ucieszyć. Najczęściej jednak bywa tak, że tym, co sprawia największą radość osobom, które kochamy, jest wspólnie spędzony czas. Chcesz sprawić mamie przyjemność z okazji jej święta? Zabierz ją na spacer, kawę w ulubionej kawiarni, albo obiad. Dobrym pomysłem może być także wspólny wypad do kina, czy teatru. Dla bardziej aktywnych: wycieczka rowerowa, mecz w tenisa albo wspólny nordick walking w pięknym otoczeniu.

REKLAMA

Warto wcześniej dowiedzieć się, czy nie ma takich miejsc, które mama chciała odwiedzić, a nie znalazła dotąd czasu. Ciekawe muzeum, galeria sztuki, a może zoo lub ogród botaniczny? Pomysłów może być wiele i z pewnością dla każdej mamy znajdzie się coś ciekawego. W tej opcji prezentowej najważniejsze jest bowiem to, by pobyć ze sobą i doświadczyć czegoś wspólnie.

Prezenty na Dzień Mamy. Zapracowana mama doceni czas dla siebie

Jak wiadomo, mamy bywają bardzo zapracowane. Aktywność zawodowa, dom i często dodatkowe zajęcia sprawiają, że najbardziej brakuje im czasu dla siebie. Dzień Mamy to doskonała okazja, by zaserwować swojej mamie kilka wolnych chwil. Wyręczyć ją w domowych obowiązkach i wysłać na masaż, zabieg pielęgnacyjny, manicure albo zwykły spacer do parku z książką i kubkiem ulubionej kawy. Taki moment oddechu i czas dla siebie to dla wielu mam luksus większy niż nowe perfumy czy biżuteria.

Dzień Mamy - prezenty z listy "do zrobienia"

Każdy z nas ma listę rzeczy, których chciałby w życiu spróbować, ale jakoś dotychczas nie było okazji. I nie mowa tu o egzotycznych potrawach, a doświadczeniach i aktywnościach, które nas ciekawią. Jazda konna, gra w squasha, masaż, lekcja jogi, lepienie w glinie? A może w bardziej ekstremalnych wersjach skok ze spadochronem, przejażdżka rajdowym samochodem, lot balonem czy tatuaż?

Z pewnością każda mama ma coś takiego na swojej liście i choć niektóre z tych doświadczeń wiążą się z wysokimi kosztami (lot balonem czy przejażdżka wyścigówką), to z pewnością znajdą się aktywności na każdą kieszeń.

Kiedy wypada Dzień Matki? Nie przegap tej daty

Dzień Matki w każdym kraju obchodzono jest kiedy indziej. W Polsce to 26 maja, w Wielkiej Brytanii to 19 marca, a w USA 8 maja.

Jak podaje Wikipedia, w Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki choć nie było ustalonej corocznej daty. Dzień Matki (Muttertag) był obchodzony jako ważne święto w Generalnym Gubernatorstwie podczas okupacji niemieckiej (dzień ten był świętem w całej III Rzeszy).

Obecnie w Polsce święto to co roku obchodzone jest 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Dzieci układają piosenki i życzenia na Dzień Mamy. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.