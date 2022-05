Rząd przyjął projekt ustawy pomocowej dla kredytobiorców, chce aby zmiany weszły w życie 1 lipca. Teraz projektem miał zająć się Sejm, jednak jak dowiadujemy się z RMF FM, protest do kierunku zmian i zakresu pomocy zgłosił Związek Banków Polskich. - Wsparcie powinno być skierowane do tych, którzy faktycznie go potrzebuję - pisze w piśmie do Sejmu ZBP.

Fot. Jacek Domiński/Reporter