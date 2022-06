Rząd wprowadzi nowy podatek od starych aut? Takie są zapisy w KPO

Podatek od posiadania samochodu - właściciele starszych aut zapłacą więcej?

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument zobowiązujący Polskę m.in. do:

podwyższenia do 2024 r. opłaty rejestracyjnej dla samochodów spalinowych,

wprowadzenia do 2026 r. nowego podatku dla właścicieli pojazdów spalinowych,

ustanowienia do 2025 r. w największych miastach stref wyłącznie dla pojazdów niskoemisyjnych.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że realizacja tych zobowiązań może okazać się bardzo problematyczna.

Jak pisze "Rzeczpospolita", zdaniem Rafała Bajczuka, starszego analityka z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, reforma podatków od aut jest spóźniona o dobre 20 lat. – Dobrze, że rząd wreszcie wziął się za ten problem. Ale jego rozwiązanie wcale nie jest pewne, bo choć kolejne rządy chciały postawić tamę dla napływu starych i trujących pojazdów, to mając przygotowane rozwiązania prawne, na ostatniej prostej wrzucały je do kosza, bojąc się społecznego niezadowolenia.

Przedstawiciele branży zwracają także uwagę na fakt, że dla wielu mieszkańców Polski samochody z napędem elektrycznym to wciąż abstrakcja, a obłożenie nowym podatkiem ich 20-letnich aut prowadziłoby do wykluczenia komunikacyjnego.

Eksperci zaznaczają jednak, że zmiany w podatku akcyzowym od samochodów osobowych są konieczne, jeśli rząd chce zachęcić obywateli do tego, by przesiedli się do samochodów elektrycznych. Obecnie bowiem akcyza uzależniona jest od pojemności silnika i nie ma nic wspólnego z kwalifikacją pojazdu pod kątem przyjazności dla środowiska. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie podatku ekologicznego uzależnionego od standardu emisji spalin. Takie przepisy funkcjonują obecnie w Czechach i na Węgrzech,

Rząd uspokaja: Nie planujemy wyższych opłat

W odpowiedzi na artykuł "Rzeczpospolitej" mówiący o nowym podatku od starych aut, rzecznik rządu Piotr Muller w rozmowie z PAP zaprzeczył, jakoby planowane były dodatkowe opłaty dla właścicieli starych samochodów:

- Nie planujemy podwyższać opłat rejestracyjnych dla aut spalinowych; chcemy obniżać opłaty i tworzyć zachęty dla samochodów niskoemisyjnych i elektrycznych - stwierdził.

Kamienie milowe KPO - czym jest Krajowy Plan Odbudowy

KPO to program składający się z 54 inwestycji i 48 reform, które mają odbudować polską gospodarkę po pandemii i przygotować ją na ewentualne przyszłe kryzysy. Od realizacji KPO zależy to, czy Unia Europejska przyzna Polsce środki z Funduszu Odbudowy.

Polska wynegocjowała w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek. W sumie to 158,5 mld zł.

Polska dostanie pieniądze do końca 2023 roku i będzie miała czas na ich wykorzystanie do 2026 roku. Pierwsza transza z KE (ok. 4,2 mld euro) powinna wpłynąć wczesną jesienią 2022.

Szczególny nacisk w KPO został położony na zalecenia dotyczące konieczności transformacji ekologicznej i cyfrowej. Na cele klimatyczne przeznaczonych zostanie 42,7% środków KPO, a na przedsięwzięcia z obszaru transformacji cyfrowej - 20,85%.