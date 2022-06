Polska Press w rękach Orlenu. Sąd wydał decyzję w sprawie odwołania złożonego przez RPO

Po przejęciu przez Orlen koncernu Polska Press, w rękach państwowej spółki znalazła się większość dzienników lokalnych w kraju. Zdaniem RPO godzi to w wolność prasy.

REKLAMA

- Odwoływanie się przez stronę powodową (RPO - PAP) do okoliczności o charakterze wyższym, czyli wolności prasy, pluralizmu i tak wskazywanego przez stronę powodową dostępu konsumentów do wolnych mediów - cóż, w tym zakresie na gruncie stosunków konkurencyjnych, to rynek powinien zdecydować, czy konsumenci będą, czy nie będą nadal korzystać z tej prasy wydawanej przez Polska Press - wskazał w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Witold Rękosiewicz.

5 marca 2021 roku poinformowano, że RPO (funkcję tę sprawował Adam Bodnar) odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji prezesa UOKiK w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego 2021 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich domagał się by sąd uchylił decyzję szefa UOKiK.

Według władz PKN Orlen wniosek RPO był "całkowicie bezzasadny".