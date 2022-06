Wyjątkowa parada równości 2022. Warszawa i Kijów: różnorodność, tolerancja, ale też wolność.

Tegoroczna Parada symbolicznie połączyła Warszawę i Kijów, gdzie z powodu wojny wydarzenie nie odbyło się. Parada zwolenników równości, tolerancji i różnorodności przeszła z tego powodu pod nazwą "Warsaw & Kyiv Pride Marching For Peace 2022". W wydarzeniu wzięło udział kilkuset Ukraińców ze środowiska LGBT.

Kolorowy przemarsz otworzył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Towarzyszyła mu unijna komisarz do spraw równości Helena Dalli.

Po zakończeniu marszu pod Pałacem Kultury odbył się koncert finałowy.

Poseł PIS, Janusz Kowalski w TVP ma skok ciśnienia i widzi tęczowe kredki w przedszkolach

Polityk koalicji rządzącej, poseł Kowalski w bardzo emocjonalny sposób ocenił Paradę Równości podczas w programie TVP Info "Minęła dwudziesta".

- To co się wczoraj wydarzyło w Warszawie, czyli ten skrajnie lewicowy marsz równości z tymi wszystkimi mężczyznami ubranymi w te maski skórzane, to jest po prostu coś niewyobrażalnego - mówił na wizji Janusz Kowalski. - I mi tak ciśnienie się podniosło. - Bo dzisiaj zatrzymanie tej lewackiej ideologii LGBT, gender…która wchodzi do szkół, wchodzi do przedszkoli, wchodzi w nasze umysły. Ja nawet widzę kredki… - wymieniał Kowalski

- Kolorowe kredki - podpowiedziała rozbawiona posłanka Lewicy Beata Maciejewska.

- Kolorowe kredki - powtórzył Janusz Kowalski czym doprowadził posłankę do śmiechu.

- Wszystko tęczowe - ciągnął Kowalski - Kredki, tornistry zeszyty. Dzieci są gwałcone tą ideologią gender, a to ma ogromne skutki. Rozmawiałem z bardzo wieloma nauczycielami - nie przerywał monologu Kowalski - i okazuje się, że w bardzo wielu klasach, dzieci przesiąknięte są tą lewacką nowomową. Słuchają tych wszystkich Biedroniów i Śmiszków i potem nagle zaczynają przesiąkać i zastanawiać się jaką mają płeć - tłumaczył problemy dzieci z tożsamością seksualną.

Parada równości 2022 - przebieg i komentarze

Policja już o godz. 18:00 w sobotę ogłosiła na Twitterze, że przemarsz zakończył się, a na ulicach Warszawy przywrócono ruch. Podsumowała, że było spokojnie.

Wydarzenie było szeroko komentowane. Kilka dni przed zgromadzeniem warszawski aktywista Jan Śpiewak zaczął publikować na swoim Twitterze serię postów krytycznych pod adresem firm, które zapowiedziały dołączenie.

- Na Paradzie Równości wystąpią firmy, które łamią międzynarodowe sankcje wobec Rosji i Iranu, okradają własnych klientów i inwestują ogromne pieniądze w krajach, gdzie homoseksualizm jest karany śmiercią - komentował udział gigantów takich jak Google, Protect Gamble, Maersk czy BNP Paribas.

Z kolei Sławomir Cenckiewicz patrząc na kolorowy korowód, myślał o nowym przedmiocie szkolnym Przemysława Czarnka, Historia i teraźniejszość.

Zupełnie inny punkt widzenia miał Dawid Dobrogowski. Aktywista i działacz na rzecz równouprawnienia osób LGBT+ oraz wiceprzewodniczący Młodej Lewicy.

- Parada Równości 2022 - morze ludzi! Idziemy na rekord - nie zatrzymacie nas, wygramy! - twittował Dobrogowski.

Parada równości warszawa 2022 za nami. Jeden z jej uczestników powiedział Wyborcza.pl, czym różniła się od tej pierwszej, w 2001 r.

- Biorę udział w każdej paradzie, od kiedy są organizowane w Warszawie. Jest super – mówił nam Przemysław przebrany za kowboja. Zapytany, czy dzisiejsza parada różni się od poprzednich, odpowiedział: – Na pierwszej spotkałem kolegę z klasy, który darł tęczowe flagi i na nie pluł. Dziś takich osób nie widzę - możemy przeczytać na Wyborcza.pl

