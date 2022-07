Wakacje kredytowe 2022 czy warto je brać? Rafał Mundry: to ulga dla domowego budżetu

Jeśli posiadacze kredytów hipotecznych, nadal zastanawiają się, czy warto brać wakacje kredytowe, to ekonomiści Rafał Mundry i Marek Zuber skutecznie rozwiewają te wątpliwości. "Brać i to szybko! " - mówił w "Onet Rano", w rozmowie z Tomaszem Sekielskim Marek Zuber,

REKLAMA

Rafał Mundry, ekonomista, analityk gospodarczy zachęca do skorzystania z nich, argumentując to tym, że wakacje są bezkosztowe i będą ulgą dla domowego budżetu.

Wakacje powodują przesunięcie w czasie spłacanych rat. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się nadpłacić kredyt, zyska dodatkowo.

Mundry przekonuje, że te osoby, które "nie przejedzą" zaoszczędzonych rat, tylko spożytkują je, robiąc nadpłatę rat w banku, skorzystają na tym. Ekonomista uważa, że w pewnych przypadkach może to być nawet o 50 tys. zł mniej do oddania bankowi.

Wakacje kredytowe — dla kogo są przeznaczone

Wakacje kredytowe może wziąć każdy, kto spełnia kilka prostych warunków:

ma kredyt hipoteczny,

kredyt jest zaciągnięty w złotych,

został wzięty przed 1 lipca 2022 r.,

jest zaciągnięty na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wakacje nie obejmą więc złotowych kredytów hipotecznych, będących inwestycją dla kredytobiorcy, przeznaczoną na zakup np. mieszkań na wynajem.

Do podanych powyżej warunków ustawodawca nie dopisał żadnych dodatkowych ograniczeń, co krytykują banki i eksperci finansowi. Możliwość wzięcia wakacji nie jest na przykład powiązana z progami dochodowymi kredytobiorców.

Wniosek o wakacje kredytowe — oto dlaczego trzeba się spieszyć

Wakacje kredytowe 2022 to możliwość zrobienia przerwy w spłacie rat, która w bieżącym roku może objąć 4 miesiące — po dwa w trzecim i czwartym kwartale. Kolejne 4 miesiące wakacji przysługują w 2023 r. Można z nich skorzystać, robiąc przerwę w spłatach, po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 roku.

W audycji "Pierwsze śniadanie w Tok-u" prowadzący Adam Ozga i ekonomista Rafał Mundry zwrócili uwagę na to, wnioski o wakacje należy składać bardzo szybko, jeśli chce się skorzystać z nich w całości. Szczególnie jeśli ktoś płaci ratę na samym początku sierpnia. To dlatego, że trzeci kwartał już trwa i jedyne pozostałe miesiące tego kwartału to sierpień i wrzesień. A sierpień zaczyna się już za chwilę.

"To prawda, tego czasu będzie niewiele" - wyjaśnił ekonomista Rafał Mundry w audycji - "Jeśli ktoś nie skorzysta lub nie będzie mógł skorzystać, to tak naprawdę ten jeden miesiąc pomocy z ośmiu, przepadnie — dodał

Wakacje kredytowe 2022. Od kiedy można składać wnioski?

Wnioski o wakacje kredytowe trzeba będzie złożyć w banku, w którym został zaciągnięty kredyt. Banki obecnie przygotowują się do przyjmowania wniosków i jak informują swoich klientów, będą gotowe, od momentu wejścia w życie ustawy, a więc od 29 lipca 2022 r.

Wniosek o wakacje kredytowe. Wzór można będzie znaleźć na stronie swojego banku, lub w wybranym oddziale. Business Insider zapytał banki, jak są przygotowane do przyjmowania wniosków. Oto odpowiedzi: