Klauzule waloryzacyjne, inaczej inflacyjne na razie wprowadzane są głównie przez operatorów telekomunikacyjnych. Eksperci przewidują jednak, że przez galopującą inflację, już wkrótce pojawią się w umowach najmu mieszkań, a nawet umowach o pracę. O co chodzi? Wyjaśniamy.

Klauzula waloryzacyjna. Czym jest i o co w niej chodzi? Uważaj na pieniądze

- Zarówno przy umowie na czas określony, jak i nieokreślony, możemy zmienić warunki umowne, jeśli: (…) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, wykaże zmianę cen o co najmniej 3,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku – można przeczytać w takiej klauzuli jednego z operatorów telekomunikacyjnych.

- Pomarańczowy operator zastrzega, że w takiej sytuacji może podnieść cenę świadczonych usług o równowartość tego wskaźnika. Jeśli z kolei pojawiłaby się deflacja i ceny spadałaby w tempie przynajmniej 3,5 proc., operator może zdecydować się na ich obniżenie – informuje na stronach Business Insider.

Czy klauzula waloryzacyjna w umowach jest zgodna z prawem?

Okazuje się jednak, że wprowadzaniu takich umów przygląda się uważnie Urząd Komunikacji Elektronicznej, który odpowiada za regulowanie rynków telekomów. UKE pod koniec lipca, zapowiedział postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Podobnie jak UKE do sprawy klauzuli waloryzacyjnej podchodzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Zwróciliśmy się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych o udzielenie informacji w kwestii wprowadzanych klauzul waloryzacyjnych. Jesteśmy również w tej sprawie w kontakcie z UKE, będącym organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej. Konsumentom radzimy przede wszystkim dokładne zapoznawanie się z przedkładanymi im do podpisu warunkami umów. W ten sposób można uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji

– poinformowała Business Insider Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowa UOKiK. Równocześnie przyznała, że co do zasady stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest legalne, choć muszą one spełniać kilka warunków. Przede wszystkim "muszą być jasne i precyzyjne" - czytamy w portalu.

Kiedy klauzula waloryzacyjna jest niezgodna z prawem? O tym musisz wiedzieć konsumencie

- Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna, ale jeżeli w czasie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny, konsument powinien już na etapie zawierania umowy wiedzieć, jak cena ta może się kształtować i w jakich sytuacjach może ulec zmianie. Postanowienia umów muszą być zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta – zaznaczyła w rozmowie z BI Małgorzata Cieloch.