Głośny ślub Norberta Kaczmarczyka odbył się w sobotę 20 sierpnia w kościele w Bobinie w Małopolsce. Z okazji zawarcia związku małżeńskiego wiceminister rolnictwa dostał od brata ciągnik o wartości 1,5 mln złotych. Nie byłoby w tym pewnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w oświadczeniu majątkowym za 2021 darczyńca wykazał, że jego gospodarstwo przynosi dochód jedynie 5,1 tys. złotych. Media od kilku dni zastanawiały się po co Kaczmarczykowi tak drogi ciągnik, na tak mało rentownym gospodarstwie… My natomiast przyglądamy się kim jest polityk, o którym od kilku dni jest tak głośno.

REKLAMA

Kim jest Norbert Kaczmarczyk? Polityk czy rolnik?

Norbert Kaczmarczyk urodził się w listopadzie 1989 w Proszowicach. Jak informuje Wikipedia, jest politykiem, dziennikarzem, rolnikiem i samorządowcem, a także posłem na Sejm VIII i IX kadencji oraz od 2021 sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Ukończył Policealne Studium Rolnicze w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, następnie studia w zakresie politologii i komunikacji społecznej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Był reporterem TVP Kraków i współpracownikiem mediów lokalnych. Zajmuje się również prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego i z tego powodu został członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej - czytamy w Wikipedii.

Norbert Kaczmarczyk – wiceminister rolnictwa. Tak przebiegała kariera polityczna ministra

Kariera polityczna Kaczmarczyka zaczęła się w 2014, gdy został wybrany do rady miasta Proszowic. Następnie w wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu, z pierwszego miejsca z listy Kukiz’15.

W tamtym czasie w Sejmie zajmował się sprawami związanymi z rolnictwem. Jak czytamy w Wikipedii, został członkiem m.in. Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W lipcu 2019 odszedł z klubu Kukiz’15, a w wyborach parlamentarnych jesienią 2019 kandydował do Sejmu z listy PiS. Po wyborach wstąpił w szeregi Solidarnej Polski.

W Sejmie został ponownie członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Został też przewodniczącym Rolnego Zespołu Parlamentarnego oraz członkiem Podkomisji stałej do spraw bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością.

Od listopada 2021 jest wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych.

Norbert Kaczmarczyk. Co robi poza działalnością sejmową?

W gazeta.pl czytamy, że "polityk współprowadzi 300-hektarowe gospodarstwo (w oświadczeniu majątkowym twierdzi, że dzierżawi ok. 16 hektarów). Uprawia przede wszystkim zboża i rzepak, a także kukurydzę i soję". W oświadczeniu majątkowym polityk zadeklarował, że dochód z jego działalności rolniczej w 2021 r. wyniósł jedynie 5,1 tys. zł.

Norbert Kaczmarczyk. Huczne wesele z drogimi prezentami

W ostatnich dniach media informowały o ślubie wiceministra rolnictwa. W jednym z komunikatów PAP czytamy, że na weselu było ponad 500 gości, w tym m.in. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Na imprezie wystąpił zespół disco-polo Bayer Full. Szeroko opisywany przez media był także prezent dla młodej pary w postaci ciągnika marki John Deere za 1,5 mln złotych. Zdjęcia z przekazania maszyny podczas uroczystości weselnej dystrybutor urządzenia opublikował na swoim profilu na Facebooku.

Samo wydarzenie, a głównie przekazanie młodej parze drogiego ciągnika, jest do dziś szeroko komentowane w mediach.

Norbert Kaczmarczyk. Oświadczenie wiceministra rolnictwa

Sam Kaczmarczyk w czwartek 25 sierpnia wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym odnosi się do sprawy. Ocenił w nim, że jego ślub został wykorzystany "do brutalnej i kłamliwej gry politycznej", a on, jego żona i rodzina zostały zaatakowane przez polityków opozycji i niektóre media.