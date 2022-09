Na Zamku Królewskim w Warszawie 1 września w 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej, zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez nasz kraj w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł i takiego odszkodowania władze PIS oczekują od Niemiec.

REKLAMA

Reparacja wojenne w opinii zwykłych ludzi - komentarze za i przeciw

Po zaprezentowaniu roszczeń, na portalach i w mediach społecznościowych pod tekstami dotyczącymi informacji o reparacjach od Niemiec – dosłownie zawrzało. Nieczęsto zdarzają się tematy, które aż tak poruszają Polaków. Tu jednak emocje są nie do powstrzymania.

W większości komentarzy Polacy zarzucają partii rządzącej odwracanie uwagi od aktualnych, trudnych tematów wewnętrznych. Wielu też zwraca uwagę, iż w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, jest to najgorszy czas na takie roszczenia. W większości komentujący posty na Facebooku czy pod artykułami, nie zgadzają się z wystosowanymi przez partię rządzącą postulatami i piszą, że to "PIS żąda, nie Polska".

- Grają politycznie reparacjami. Nie ma żadnych szans na uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy z tego tytułu. To jest gra tylko pod własny elektorat i przykrycie ważniejszych problemów jak inflacja czy problemy z KPO, gdzie są realne pieniądze.

- Musi być temat, nieistotne że absurdalny, ich elektorat nie do końca rozumie… odwrócenie uwagi.

- Poszła jakaś oficjalna nota dyplomatyczna czy chodzi tylko o granie na emocjach Polek i Polaków? (...)Elektoracie obudź się zanim zostaniemy sami.

- Reparacje od Niemiec to kolejne paliwo, żeby podzielić naród przed wyborami tak jak to miało miejsce z katastrofą smoleńską.

- Odkopywanie trupów to specjalność PIS.. ale jeżeli zacznie gmerać przy wojnach światowych i bitwach sprzed wieków to bądźcie pewni.. że zostaniemy tak wyizolowani przez resztę świata jak nigdy w najnowszej historii!

- Ktoś powinien Niemcom uświadomić, że za tymi żądaniami reparacji nie stoją Polacy jako naród, a jedynie garstka oszalałych z nienawiści nacjonalistów.

- Znaleźli temat zastępczy grają na uczuciach Polaków wiedzą, że poczucie krzywdy wśród Polaków jest wielkie, wiedzą również że na żadne reparacje nie mamy szans, ale tego już nie mówią po prostu na poczuciu krzywdy i złości Polaków budują kapitał polityczny – czytamy w komentarzach.

- Jak inflacja dobije do 25 % to ciekawe jaki temat zastępczy wtedy znajdą.

- Granie na tego typu mrzonkach i zaprzepaszczenie wielopokoleniowego wysiłku pojednania polsko-niemieckiego tylko po to, by przykryć morze afer i niekompetencji tego rządu jest niebywałą wręcz podłością. Degraduje też pozycję Polski jako kraju, który nie przestrzega własnych zobowiązań i podpisanych traktatów. W ten sposób nie uzyskamy nic poza dalszą alienacją Polski. W obecnej sytuacji geopolitycznej to jest zdrada stanu.

- Znów szukają tematu zastępczego, gryzą w koło siebie ku radości Putina. Jak z takimi żyć w obliczu wojny, mieli tyle czasu na takie sprawy to oni teraz rozpoczynają wojnę polityczną z Niemcami.

- No to mamy kolejny temat zastępczy. A ponieważ szlag trafia gospodarkę na poważnie to i temat musi być z grubej rury. Lubimy wojenki na dwa fronty jak widać.

Temat zastępczy, aby przykryć temat inflacji...braku węgla...typowe dla pis...z niczym sobie nie radzą, z wyjątkiem zawłaszczania stanowisk przez kolesiów

- Nasze reparacje, zaraz po wojnie chapnęli Rosjanie przyrzekając solennie, że się z nami podzielą. A potem przerobili je na kałasznikowy...

- To jest podła kampania wyborcza J. Kaczyńskiego na trupach Ofiar!

- Uściśliłabym: to PIS żąda odszkodowania. Nie Polska - czytamy w komentarzach.

Reparacja wojenne od Niemiec. Internet żywo dyskutuje

Wielu internautów zastanawia się, dlaczego nie wysuwamy roszczeń w stronę Rosji?

- Dlaczego nie od Rosji?

- Czy ktoś mi powie dlaczego Jarosław Kaczyński nie wystąpił o reparacje wojenne od Rosji? Ba, nawet nie powstał taki temat o wyliczeniach nie wspomnę.

- Ruski nas łupił od 1939 do 1989 r. Też Kaczyński powinien się upomnieć o REPARACJE.

- Kaczyński to raczej od Rosji powinien wołać reperacji wojennych.

Niektórzy komentujący posuwają się jeszcze dalej i w żartobliwy sposób przypominają partii rządzącej grabieże podczas potopu szwedzkiego, a nawet czasów jeszcze dawniejszych.

- Niech policzą koszty najazdu Brzetysława i odzyskają relikwie Św. Wojciecha. Jak reperacje to z fasonem. I oczywiście Potop. To były największe straty.

- Szwedzi też nas złupili w XVII wieku. Powinni się z tego rozliczyć – piszą internauci.

Reparacja wojenne od Niemiec. Polacy są i za i przeciw

Wśród wielogłosu zwykłych Polaków, są w Internecie i takie komentarze, które jak najbardziej popierają propozycję rządzących i w pełni zgadzają się z koncepcją PIS.

- Reparacje są słuszne ale przy naszej popiep*** antypolskiej opozycji trudne do wyegzekwowania !!

- Odszkodowanie na pewno Polsce się należy (..)Te pieniądze powinny być dla każdego Polaka, a nie dla Morawieckiego i spółki.

- Sam projekt reparacji nie jest w sobie samym niczym złym. Tak Naprawdę Niemcy nigdy nie zadość uczyniły nam za 09 1939, a 05 1945. Niestety dziś jest to już praktycznie niewykonalne. Choć Idea sama w sobie słuszna. PISowi się to po prostu nie uda- czytamy w komentarzach na Facebooku.

Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec. Kaczyński: Taki jest nasz cel

- Dzień przedstawienia raportu jest nie tylko aktem prezentacji pewnej pracy, dokumentacji, jest także decyzją podjęcia tej sprawy na forum międzynarodowym, a w szczególności w relacjach polsko-niemieckich. Chodzi o to, by być może długim i trudnym procesie uzyskać odszkodowania za wszystko, co Niemcy, państwo niemieckie, naród niemiecki uczynił Polsce w latach 1939-1945. Taki jest nasz cel, wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności jeśli chodzi o funkcjonowania państwa polskiego - mówił 1.09 Jarosław Kaczyński.