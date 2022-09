Maciej Rauhut, 16-latek z Krapkowic razem z "Babą od polskiego" wysyłają ponaglenie do ministra Czarnka. Domagają się odpowiedzi na pytania o koszty, jakie ministerstwo poniosło na wprowadzenie kontrowersyjnego podręcznika do HIT. "To nasze konstytucyjne prawo" - pisze nastolatek i daje ministrowi 7 dni na odpowiedź.

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl